Samsung sanal ortamları koklamayı sağlayacak başlık geliştiriyor

Yayınlanma: 15.09.2023 - 12:51

Güncelleme: 15.09.2023 - 12:51

Teknoloji geliştikçe sanal ve artırılmış gerçeklik başlıklarının fonksiyonları artıyor. Daha önce maske formunda bir giyilebilir cihazın sanal gerçekliği daha fazla hissetmeyi sağlayacak 'koklama' özelliği kazandığı duyurulmuştu. Şimdi ise Samsung sanal koklama yeteğine sahip bir başlık üzerinde çalışıyor.

Samsung, Google ve Qualcomm ile iş birliği geliştirdiği ve bu sayede genişletilmiş gerçeklik yani XR üzerinde çalıştığı söyleniyordu. Ağustos ayında bu tarz bir cihazın görüntüleri sızdırılmış ancak ayrıntılar belli olmamıştı.

Yeni söylentiye göre bu geliştirilen cihaz 'genişletilmiş gerçeklik' sunmayacak aynı zamanda koklama refleksi de kazanacak. X üzerinden paylaşım yapan ve daha önce de sızıntılar yapan Tech_Reve'e göre Samsung'un XR başlığı 3 bin ppi ekrana ulaşacak. Yeni tanıtılan Apple imzalı Vision Pro gibi de el takip desteği sunulacak.

Burada cihazın sadece belirli kokuları sağlayabileceği tahmin ediliyor. Ancak cihazın ortamdaki kokuyu mu tespit edip aktaracağı ya da yapay kokular mı üreteceği henüz belli değil.

DAHA ÖNCE VR İÇİN BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILMIŞTI

Ancak anlaşılması için, Beihang ve Hong Kong Şehir Üniversitesinden bilim insanlarının geliştirdiği VR cihazında yer alan sistemden bahsetmek gerekiyor. Nature'da yayımlanan makalede cihazın ananas ve krep gibi önceden tanımlanmış kokuları kullanıcıya aktardığı bir sistem var. Burada mevcut VR teknolojisine koku entgre etme yöntemleri uygulanmış ve iki cihazdan biri burnun hemen altına takılmak üzere geliştirilmiş.

Sıcaklık algılayan bir ısıtma ekipmanı yer alıyor ve içindeki mumsu yapıyı eriterek kullanıcıya koku sağlıyor. Koku alma süresi sona erdiğinde ısı eski haline geliyor ve kişi artık o kokuyu almıyor.

Söz konusu cihazın Samsung'un 5 Ekim'de düzenleceği etkinlikte karşımıza çıkması bekleniyor.