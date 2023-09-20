Samsung'un yeni Galaxy M34 5G modeli çıktı

Yayınlanma: 20.09.2023 - 00:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 00:46

Samsung Türkiye'de koyu mavi, mavi ve gümüş olmak üzere 3 renk ve 6-128 GB versiyonu ile giriş yapan Samsung Galaxy M34 5G'nin özellikleri dikkat çekiyor.

Samsung'un yeni akllı telefonu 6.000 mAh kapasiteli bataryaya 6.5 inçlik 120Hz FHD+ Super AMOLED ekrana sahip. Galaxy M34 5G, 50MP OIS ana kamera, 8MP ultra geniş, 2MP makro ve 13MP ön kamerasıyla çeşitli çekim tekniklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Yazılım desteği açısından uzun vadeli güvence sunan Galaxy M34 5G, 4 yıl boyunca Android güncellemeleri ve 5 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri alacak. Exynos 5 nm süreçten çıkan 1280 işlemciye sahip olan telefon Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Çift SIM girişi ile kullanıcıları karşılayan cihaz, 1 TB'a kadar artırılabilir hafızası ile kullanıcılara geniş depolama alanı sunuyor.

30 DAKİKADA ŞARJIN YAKLAŞIK YARISI DOLUYOR

Galaxy M34 5G'nin öne çıkan özellikleri arasında, günlük kullanım sırasında şarj endişesi yaşamadan uzun süreli performans sunabilmesi yer alıyor. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip Galaxy M34 5G aynı zamanda 4K 30 FPS video çekebiliyor.

25W hızlı şarj desteği veren Galaxy M34 5G, 30 dakikada yüzde 43'lük bir dolum performansı sunuyor.

Galaxy M34 5G'nin 6.5 inçlik 120Hz FHD+ Super AMOLED ekranı, 1.000 nit parlaklık ile görsel deneyim bir üst seviyeye taşınıyor.

Galaxy M34 5G, 50MP OIS ana kameraya ek olarak, 8MP ultra geniş ve 2MP makro kameraları ile her tür çekim deneyimini yaşatıyor.

Gece modu (nightography) ve OIS özellikleri, kullanıcıların düşük ışık koşullarında dahi net ve keskin fotoğraflar çekmesini mümkün kılıyor. Ana kamerada 4K 30 fps video çekimleri yapılabiliyor. Ön kamerada ise 13 MP tercih edilmiş.

Samsung Galaxy M34 5G modelinde bulunan "Ses Odağı" özelliği ortamdaki sesleri filtreleyerek sadece konuşan bireyin sesini karşı tarafa aktarabiliyor. Böylece, ses kalitesi iyileştirilerek daha net bir görüşme yapılmasına imkan sağlanıyor.

Arka plan gürültüsünü filtreleyerek gereksiz sesleri engelleyen "Ses Odağı" özelliği, ses frekanslarını yükselterek arama deneyimini daha üst bir seviyeye taşıyor. "Ses Odağı" özelliği, en gürültülü ve kalabalık ortamlarda dahi kullanıcıların sesini arka plandaki seslerden ayırarak, telefon ve görüntülü görüşmelerde daha net bir ses kalitesi sunabiliyor.