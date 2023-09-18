Samsung Galaxy S23 FE'nin basın görseli sızdırıldı

Yayınlanma: 18.09.2023 - 11:06

Güncelleme: 18.09.2023 - 11:10

Samsung amiral gemisi olarak tanıttığı modellerine bir süredir 'FE'yi ekliyordu. S20'lere göre nispeten çok daha uygun fiyatlı olan bu FE'ler en son S21 ile karşımıza çıkmıştı. Samsung karşımıza en son Galaxy S21 FE ile çıkmıştı. Burada ana premium telefonun bazı özelliklerinin sunulmaması ama yine de iyi bir performansla karşılaştığımız FE serilerine S23 ile geri dönüş olabilir.

SAMSUNG S23 FE ÖZELLİKLERİ NELER?

Galaxy S22 FE modelini çıkartmayan Samsung'un S23 modeli için FE'yi çıkartması bekleniyorken, telefona ait olduğu söylenen basın görselleri sızdırıldı.

TENAA sertifikasında görünen telefonun sızdırılan basın görselleri telefonun tasarımını tutarlı olarak gösteriyor. Yani bu basın görsellerinin gerçek olduğu tahmin ediliyor.

Söylenene göre, Galaxy S23 FE için 4 farklı renk seçeği sunulacak.

Telefonun daha önce ortaya çıkan özelliklerinde 6.3 inç ekran boyutuna 2340x1080 piksel çözünürlük ve 120Hz ekran yenileme hızı sunulacağı görülmüştü.

Telefonda 8 GB RAM, 128 GB ve 256 GB depolama alanının sunulacağı da söylenenler arasında. Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera, 8 MP ve 12 MP olmak üzere toplamda üç arka kameranın olacağı aktarılıyor. Ön kamera ise 10 MP olacak.