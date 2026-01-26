Samsung'dan yapay zeka araştırması

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Samsung, mobil yapay zekanın kullanıcıların günlük hayatındaki yerini ve değişen alışkanlıklarını incelemek amacıyla Symmetry Research işbirliğiyle gerçekleştirdiği küresel araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre, araştırma sonuçları, mobil yapay zekanın kullanıcılar için lüks olmaktan çıkıp ihtiyaç haline geldiğini ortaya koyuyor.

Galaxy S24 serisinin 2024'te piyasaya çıkışıyla başlayan ve giyilebilir cihazlardan tabletlere kadar genişleyen ekosistemde, yapay zeka "fotoğraf düzenleme" aracı olmanın ötesine geçerek kişiselleştirilmiş bir asistana dönüşüyor.

Araştırmaya katılan kullanıcıların yüzde 47'si, yapay zeka destekli özellikler olmadan günlük rutinlerinin aksayacağını belirtiyor. Mobil yapay zeka özellikleri arasında sesli komut ve sohbet öne çıkarken, kullanıcıların yüzde 45'i sesli komutları en az klavye ile yazmak kadar sık kullandığını ifade ediyor.

Kullanıcıların yaklaşık yüzde 80'i Galaxy AI özelliklerini en az bir kez denerken, birçoğu hava durumu tahmini ve otomatik ekran parlaklığı gibi arka planda çalışan özelliklerin yapay zeka kaynaklı olduğunu fark etmiyor.

Yeni nesil cihazlar nedeniyle kullanım oranlarında da artış gözlemleniyor. Samsung'un 2025 yılı başında tanıttığı Galaxy S25 kullanıcılarının yüzde 70'inden fazlası, yapay zeka araçlarını aktif olarak kullanıyor.

Google Gemini entegrasyonu yapay zeka kullanım oranını 3 kat artırırken, en çok kullanılan araç yüzde 54 ile ekranda herhangi bir şeyi daire içine alarak aramayı sağlayan "Circle to Search" özelliği oluyor.

