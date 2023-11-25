Samsung Galaxy A15'in fiyatı ortaya çıktı

Yayınlanma: 25.11.2023 - 12:24

Güncelleme: 25.11.2023 - 12:24

Teknoloji devi Samsung'un yeni telefonu Samsung Galaxy A15'in özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Walmart'ın web sitesinde ortaya çıkan bilgilere göre telefon 139 dolar (mevcut kur ile 4 bin 12 TL) fiyat etiketi ile çıkacak.

Bu fiyat karşılığında "Mavi Siyah" renkte 128 GB depolama alanına sahip bir 5G özellikli cihaz elde ediyorsunuz. Modelde, 6,5 inçlik 1080p ekran, MediaTek işlemci, 4GB RAM, 50 MP ana arka kamera, 13 MP selfie kamerası ve 5.000 mAh pil bulunuyor.

Telefonun işlemci tarafında ise hangi modeli kullandığı hakkında bir bilgi yer almıyor. Ancak daha önce yapılan sızıntılarda cihazın MediaTek Dimensity 6100+ işlemcisi ile geleceği iddia ediliyordu.