Samsung Galaxy A54 5G’nin özellikleri ortaya çıktı

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 16:26

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 16:26

Samsung son zamanlarda çıkardığı fiyat performans telefonları ile oldukça çok dikkat çekiyor. Özellikle Galaxy A serisi telefonlar kullanıcılar tarafından oldukça çok beğeniliyor. Orta segmentte yer alan serinin yeni telefonu Samsung Galaxy A54 5G’nin duyurulmasına kısa süre kala özellikleri sızdırıldı.

Samsung Galaxy A54, 6,4 inç büyüklüğünde, 2340x1080 çözünürlükte ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geliyor. Arka tarafında telefonun 50 Megapiksel Ana, 12 Megapiksel ultra geniş ve 5 Megapiksel makro kamerası bulunuyor. Ön tarafında ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor.