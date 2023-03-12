Samsung Galaxy A54 5G’nin özellikleri ortaya çıktı
Samsung’un sevilen fiyat performans telefon serisinin yeni modeli Samsung Galaxy A54’ün teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu. Telefon Exynos 1380 işlemci ile geliyor.
Samsung son zamanlarda çıkardığı fiyat performans telefonları ile oldukça çok dikkat çekiyor. Özellikle Galaxy A serisi telefonlar kullanıcılar tarafından oldukça çok beğeniliyor. Orta segmentte yer alan serinin yeni telefonu Samsung Galaxy A54 5G’nin duyurulmasına kısa süre kala özellikleri sızdırıldı.
Samsung Galaxy A54, 6,4 inç büyüklüğünde, 2340x1080 çözünürlükte ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip AMOLED bir ekran ile geliyor. Arka tarafında telefonun 50 Megapiksel Ana, 12 Megapiksel ultra geniş ve 5 Megapiksel makro kamerası bulunuyor. Ön tarafında ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor.
Telefonun işlemci tarafında ise 5 nm fabrikasyon sürecinden geçen Exynos 1380 bulunuyor. Akıllı telefonun 8 GB RAM ve 128 GB ile 256 GB dahili depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy A54 5G’nin 128 GB versiyonu 519 Euro, 256 GB depolama alanı versiyonu ise 569 Euro’dan satışa çıkacak.
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