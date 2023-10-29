Samsung telefonlarda batarya sağlığı nasıl korunur?

Yayınlanma: 29.10.2023 - 17:33

Güncelleme: 29.10.2023 - 17:33

Günümüzde akıllı telefonlar giderek daha güçlü hale geliyor ve bu güç, aynı zamanda daha fazla enerji tüketiyor. Ayrıca, telefonların şarj hızları da artıyor, ancak bu hızlı şarjlar zamanla batarya sağlığına zarar verebiliyor. Birçoğumuz telefonlarımızı uzun bir süre kullanıyoruz ve pil sağlığı zaman içinde bir sorun haline gelebilir. Ancak Samsung Galaxy S23 ve diğer Samsung telefonlarda pil sağlığını korumanın bir yolu olduğunu biliyor muydunuz?

SAMSUNG TELEFONLARDA BATARYA SAĞLIĞI NASIL KORUNUR?



Çoğu Galaxy S23 ve diğer Samsung telefonları, pilin yüzde 85'in üzerine çıkmamasını sağlayan bir özellikle birlikte gelir. Yani, fazladan yüzde 15 şarj elde etmek için asla pili tamamen doldurmayacak. Bu, pilin sağlığını uzun vadede korumaya yardımcı olabilir. Bu özelliği nasıl açabileceğinizi ve pil sağlığını nasıl koruyabileceğinizi açıklayalım.

Galaxy S23 ve diğer Samsung telefonlarda pil sağlığını koruma

Adım: Galaxy S23'ünüzde "Ayarlar" uygulamasını açın. Adım: Ayarlar'a girdikten sonra, aşağı kaydırın ve "Pil ve Cihaz Bakımı" seçeneğine dokunun. Adım: Şimdi "Pil" seçeneğine dokunun. Adım: "Daha Fazla Pil Ayarı"nı bulun ve tıklayın. Adım: "Pili Koru" seçeneğini bulun ve bu özelliği etkinleştirin.

Bu ayarları açarak, Galaxy S23 ve diğer Samsung telefonlarınızın pil sağlığını koruyabilirsiniz.