Samsung Galaxy S23'ün yan tuşu nasıl özelleştirilir?

Yayınlanma: 29.10.2023 - 14:45

Güncelleme: 29.10.2023 - 14:45

Birçok insanın Android cihaz kullanmasının nedenlerinden biri de özelleştirme seçenekleridir. Eskiden Android cihazlarınızı rootlamak ve deneyimi kişiselleştirmek için daha fazla özellik eklemek için çaba harcamanız gerekebilirdi, ancak günümüzde orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler), bu özelleştirmeleri zaten güncellemelerin içine yerleştiriyorlar. Bu nedenle Android kullanıcılarının, cihazlarını daha da kişiselleştirmeleri için genellikle fazladan bir şey yapmalarına gerek kalmıyor. Ancak, bazı kullanıcılar hala telefonlarını daha fazla kişiselleştirmek istiyorlar. Eğer Samsung Galaxy S23 telefonlarının yan tuşunu özelleştirmek isterseniz, bu kılavuz sizin için.

GALAXY S23'DEKI YAN TUŞU NASIL ÖZELLEŞTİRİRSİNİZ?

Galaxy S23'ün yan tuşunu özelleştirmek, önceki nesil Galaxy S telefonlarıyla aynı temel adımları içerir. Eğer daha önce bu işlemi gerçekleştirmemişseniz, endişelenmeyin, çünkü bu kılavuz size adım adım yol gösterecektir.