Samsung Galaxy S23'ün yan tuşu nasıl özelleştirilir?
Dünyanın en popüler telefon markalarından biri olan Samsung'un amiral gemisi modeli Samsung Galaxy S23'ün özelleştirilebilir yan tuşu bulunuyor. Peki Samsung Galaxy S23'ün yan tuşu nasıl özelleştirilir?
Birçok insanın Android cihaz kullanmasının nedenlerinden biri de özelleştirme seçenekleridir. Eskiden Android cihazlarınızı rootlamak ve deneyimi kişiselleştirmek için daha fazla özellik eklemek için çaba harcamanız gerekebilirdi, ancak günümüzde orijinal ekipman üreticileri (OEM'ler), bu özelleştirmeleri zaten güncellemelerin içine yerleştiriyorlar. Bu nedenle Android kullanıcılarının, cihazlarını daha da kişiselleştirmeleri için genellikle fazladan bir şey yapmalarına gerek kalmıyor. Ancak, bazı kullanıcılar hala telefonlarını daha fazla kişiselleştirmek istiyorlar. Eğer Samsung Galaxy S23 telefonlarının yan tuşunu özelleştirmek isterseniz, bu kılavuz sizin için.
GALAXY S23'DEKI YAN TUŞU NASIL ÖZELLEŞTİRİRSİNİZ?
Galaxy S23'ün yan tuşunu özelleştirmek, önceki nesil Galaxy S telefonlarıyla aynı temel adımları içerir. Eğer daha önce bu işlemi gerçekleştirmemişseniz, endişelenmeyin, çünkü bu kılavuz size adım adım yol gösterecektir.
Adım: Galaxy S23 cihazınızda "Ayarlar" uygulamasını açın.
Adım: "Gelişmiş özellikler" kısmına gidin ve üzerine dokunun.
Adım: Bu adımda "Yan tuş" seçeneğini göreceksiniz.
Adım: "Yan tuş" seçeneğine tıkladığınızda, çift tıklamayı özelleştirebilir ve ne yapmasını istediğinize karar verebilirsiniz. Varsayılan ayar, cihazın kamera uygulamasını açmasını sağlar. Ancak istediğiniz başka bir uygulama veya işlevi de seçebilirsiniz. Lütfen özelleştirdiğiniz işlevin, cihazınızın kilitliyken çift tıkladığınızda telefonunuzun kilidini açmasını gerektirebileceğini unutmayın.
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