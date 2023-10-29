Yayınlanma: 29.10.2023 - 16:04

Güncelleme: 29.10.2023 - 16:04

iOS 17'nin öne çıkan özelliklerinden biri, StandBy Modu'nun eklenmesiydi. Ancak, bu özellik Samsung Galaxy telefonlarının birçoğunda zaten bulunuyor. Peki Samsung telefonlarda bekleme modu nasıl etkinleştirilir?

SAMSUNG TELEFONLARDA BEKLEME MODU NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?



Samsung telefonlarda Bekleme Modunu etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar'a Gitme: Samsung telefonunuzun ana ekranından "Ayarlar" uygulamasına dokunun. Kilit Ekran Ayarlarına Erişim: Ayarlar ekranında "Kilit ekran" veya "Ekran ve parlaklık" seçeneklerine ilerleyin. Her Zaman Açık Ekranı Etkinleştirme: "Her Zaman Açık Ekran" veya "Always On Display" seçeneğine dokunun ve bu özelliği etkinleştirin. Bu, ekranda saatin sürekli görünmesini sağlar. Ekran Yönünü Ayarlama: "Ekran yönü" veya "Ekranı döndür" seçeneğine dokunun ve "Yatay" seçeneğini belirleyin. Bu, saatin yatay olarak görünmesini sağlar.

Her zaman açık ekran, cihazınızın ekranının belirli bir süre boyunca açık ve bilgileri görüntülemenizi sağlar. Ancak bu özellik, pil tüketimini artırabilir. Pil ömrünüzü uzun süre korumak istiyorsanız, her zaman açık ekranı devre dışı bırakma seçeneğiniz de bulunmaktadır.

Bu adımları izleyerek, Samsung Galaxy telefonlarınızda iOS 17'deki StandBy Modu benzeri bir özelliği etkinleştirebilirsiniz. Bu, ekranın her zaman açık ve bilgilerin sürekli görünmesini sağlar.

ŞARJINIZ HIZLI BİTEBİLİR

Bu özellik, her zaman açık ekran (Always On Display - AOD) kullanır ve bu nedenle pil tüketimi artabilir. Eğer pil ömrünüzü korumak istiyorsanız, bu özelliği kullanmak yerine devre dışı bırakmanız daha iyi olabilir.

