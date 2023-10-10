Samsung yeni etkinliğinde pek çok tanıtım yaptı; neler duyuruldu?

Yayınlanma: 10.10.2023 - 00:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 00:00

Samsung, çoklu cihaz ekosistemi aracılığıyla daha güvenli, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir deneyimler yaratmanın yeni yollarını tanıttı. Samsung'taki ekosistemde özellikle yeni SmartThings’in bağlantı özellikleri ve güncellenen Samsung Knox Matrix ile daha da geliştiriliyor. Etkinlikte ayrıca mobil kullanıcı arayüzünün en yeni sürümü olan One UI 6 da tanıtıldı. Yeni sürüm, bir dizi kişiselleştirilmiş stil ve yeni özellikler içeriyor.

Samsung Electronics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, CEO'su ve Cihaz e-Deneyim (DX) Direktörü Jong-Hee (JH) Han, her yıl 500 milyondan fazla Samsung ürünü satıldığını ve 600 milyondan fazla kişinin Samsung hesabı kullandığını belirterek, "Bu büyük başarı, bize büyük bir sorumluluk da yüklüyor. Samsung'un teknolojileri sayısız insanı, ürünü ve hizmeti birbirine bağlıyor. Bu inovasyon yolculuğuna katılan geliştiricilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte daha büyük fırsatlar elde edeceğimize ve daha parlak bir gelecek yaratabileceğimize inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

SmartThings kullanıcılarının toplam sayısı 290 milyonu geçti

Samsung'un SmartThings'i matter standardının geçen yıl devreye alınmasından bu yana, uyumlu ürün ve hizmetleri birbirine bağlıyor. Burada SmartThings kullanıcılarının toplam sayısı 290 milyonu geçti. Şimdi, SmartThings Home API, geliştiricilerin SmartThings tabanlı uygulamalar sunması için daha kolay hale getiriyor. SmartThings Context API ise daha iyi kullanıcı deneyimleri için yapay zeka ve algılama teknolojilerinden faydalanmanın yeni yollarını öneriyor.

SmartThings Hub halihazırda kullanımda olan ve yeni ürünlerine de getiriyor. Böylece kullanıcılar akıllı evlerini bağlı cihazlarından hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırabilecek. Bu Çoklu Merkez Ağı (Multi-Hub Network), aynı zamanda bir cihaz değiştirildiğinde veya eve yeni cihaz eklendiğinde, akıllı ev kullanımının devam etmesini sağlayan, güçlü ve kararlı yapıda bir ağı hazırda tutuyor.

Yeni nesil SmartTag 2 duyuruldu

Samsung, SDC23'te ikinci nesil SmartTag2'yi de duyurdu. 700 güne kadar uzayan pil ömrü, IP67 suya ve toza dayanıklılık derecesi ve daha küçük aerodinamik tasarımıyla SmartTag 2, Bluetooth Düşük Enerji (BLE) bağlantısı sayesinde kayıp eşyaları yağmurda, karda, hatta yer altında bile takip edebiliyor.

Bixby ise SmartThings sayesinde giderek daha entegre bir halde kullanılabiliyor. Bu yıl Samsung, çok cihazlı ortamlarda daha sezgisel komut kontrolü özelliğini duyurdu. Artık, aynı ortamda birden fazla cihaz bile birbiriyle bağlantılı olsa, Bixby, her senaryoyu daha iyi anlayarak her komutun hangi cihaza verildiğini sezgisel olarak anlayabiliyor. Bixby gelecekte, kullanıcıların konuşmasını daha geniş ölçüde anlayarak ve ne demek istediklerini optimize ederek, yalın komutlarla, kişiselleştirilmiş deneyimler sunacak.

2024'te Knox Vault, daha fazla cihazı kapsayacak

Samsung bu yıl ayrıca Knox Matrix'in Kimlik Bilgileri Senkronizasyonu ve Güven Zinciri gibi temel özelliklerini daha da iyileştiriyor. Samsung 2023'te, Knox Vault'u, Samsung Neo QLED 8K TV'ler için sunmuştu. 2024'te ise Knox Vault, One UI 6 veya üstü ile piyasaya sürülen belirli Galaxy A serisi akıllı telefonların da dahi olduğu daha fazla cihazı kapsayacak.

Şirket bu yıl ürün ve hizmet ekosistemi genelinde bir dizi güvenlik inovasyonu da tanıttı. One UI 6'nın piyasaya sunulmasıyla birlikte, bu yenilikler, yedeklenen ve geri yüklenen Samsung Cloud verileri için geçiş anahtarlarını, uçtan uca şifreleme özelliklerini, Samsung Knox Matrix güncellemelerini ve Samsung Knox Vault'un daha geniş cihaz ekosistemine genişletilmesini içeriyor. Bu gelişmeler, birden fazla cihazın birbirine bağlandığı ve bilgi paylaştığı günümüzün hiper bağlanabilirlik çağında, güvenlikten asla ödün verilmemesini garanti altına almak üzere tasarlandı.