Yayınlanma: 03.11.2023 - 16:32

Güncelleme: 03.11.2023 - 16:32

Samsung Galaxy telefonları, One UI yazılımı ile birlikte kullanıcı deneyimini geliştirdi. Android işletim sistemine getirilen bu özel yorum, optimize edilmiş ve gelişmiş bir performans sunuyor. Ayrıca birçok özellik sunuyor ve bu özelliklerden bazıları gizli bir galeriyi etkinleştirmenize olanak tanır. Peki Samsung telefonlarda gizli galeri nasıl etkinleştirilir?

SAMSUNG TELEFONLARDA GİZLİ GALERİ NASIL ETKİNLEŞTİRİLİR?

Samsung Galaxy telefonunuzdaki Galeri uygulamasını açın. Galeri uygulamasına girdikten sonra, sağ üst köşedeki üç çizgi simgesine dokunun ve "Ayarlar" seçeneğine tıklayın. Ayarlar bölümüne geldiğinizde, aşağı doğru kaydırın ve "Galeri Hakkında" seçeneğini bulun. Bu seçeneğe tıkladığınızda, sürüm numarası (genellikle 7) üzerine dokunun. Bu işlem sonucunda "Galaxy laboratuvarları etkinleştirildi" veya benzer bir bildirim göreceksiniz. Geri döndüğünüzde, Ayarlar menüsünde alt kısımda "Galaxy Labs" veya benzer bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneği tıkladığınızda, çeşitli deneysel özelliklere erişebileceğiniz yeni bir menüye yönlendirileceksiniz.

Bu deneysel özellikleri kullanarak galerinizi özelleştirebilir ve gelişmiş özelliklere erişebilirsiniz. Ancak, bu özelliklerin bazılarının deneysel olduğunu ve düzgün çalışmayabileceğini unutmayın.