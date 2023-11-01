Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:37

Güncelleme: 01.11.2023 - 15:37

Zil sesleri eskiden oldukça popülerdi ve kişisel tercihlere göre özelleştirilebilirdi. Eskiden, telefona kimin aradığını öğrenmek için görsel zil sesleri kullanabilir ve bu sayede cevaplama veya sesli mesaj bırakma kararınızı önceden belirleyebilirdiniz.

Ancak son yıllarda, özellikle kısa mesajlaşma ve diğer iletişim yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla, telefonlar daha sessiz hale geldi. Birçoğumuz artık telefonlarımızı sadece titreşim modunda kullanıyoruz veya varsayılan zil seslerini tercih ediyoruz. Ancak yine de zil sesini değiştirmek isteyen insanlarda mevcut. Peki Samsung telefonlarda zil sesi nasıl değiştirilir?

SAMSUNG TELEFONLARDA ZİL SESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Zil Sesi Değiştirme:

Ayarlar uygulamasını açın. Ses ve titreşim bölümüne gidin. Zil sesi seçeneğini bulun. Burada birçok farklı zil sesi arasından seçim yapabilirsiniz.

Özel Zil Sesi Eklemek:

Ayarlar uygulamasını açın. Ses ve titreşim bölümüne gidin. Zil sesi seçeneğini bulun. Sağ üst köşedeki artı işaretine dokunun. Mevcut ses dosyalarınızın listesini göreceksiniz. Kullanmak istediğiniz sesi seçin.

Bir Kişi İçin Özel Zil Sesi Eklemek: