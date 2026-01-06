Samsung'un giyilebilir ürünlerinde bunamanın erken belirtileri tespit edilebilecek

Samsung'un akıllı saatleri daha fazla yetenek kazanacak. Bu kapsamda aktarılana göre markanın giyilebilir cihazlarının yakında konuşma, hareket ve günlük aktivitelerdeki değişiklikleri izleyerek bunamanın erken belirtilerini tespit etmeye yardımcı olmasının hedeflendiği duyuruldu.

Bahsi geçen özellikler ilk olarak belirli ülkelerde beta sürümünde kullanıma sunulacak.

Samsung ayrıca cihazlarında yapay zekayı kullanarak daha iyi sağlık koçluğu, gelişmiş uyku rehberliği, egzersiz ipuçları ve daha fazlasını sunmayı da planlıyor.

CES 2026 kapsamında yeni ürünlerini tanıtan Samsung, bu kapsamda giyilebilir cihazlarının geleceğini de aktardı. Buna göre sadece akıllı saatleri değil Galaxy Ring gibi akıllı yüzüğü ve gelecekteki giyilebilir ürünlerinde yeni sağlık önerileri sunmayı hedefliyor. Örneğin, Bixby kullanılırken konuşma bozukluğunun tespiti ya da akıllı saat kullanırken yavaş hareketler veya insanların diğer ev cihazlarıyla etkileşim biçimindeki değişiklikler gibi durumlar tespit edilecek.

Samsung'un buradaki amacı kişilere teşhis koymaktan ziyade kullanıcılara ve ailelerine zihinsel gerileme ya da diğer sağlık sorunları hakkında erken uyarılar vererek daha erken tıbbi yardım almalarını sağlamak.