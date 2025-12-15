Samsung'un üçe katlanabilen Galaxy Z TriFold'u satışa çıktığı gibi tükendi

Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonlarda sınırı zorlayan modellerinden biri olan Galaxy Z TriFold, üçe katlanabilir yapısıyla dikkat çekiyor. Telefon kısa bir süre önce Güney Kore'de satışa sunuldu. Satışa sunulduktan sonra kısa bir süre geçmesine rağmen stokları tükenen telefonun yüksek fiyatı olmasına rağmen talebin yüksek olduğu bildirildi.

SAMSUNG GALAXY Z TRIFOLD SATIŞLARDA YÜZ GÜLDÜRDÜ

Güney Kore merkezli Samsung'un ilk etapta Güney Kore'de satışa çıkarttığı yeni akıllı telefonu Galaxy Z TriFold'a olan talep oldukça yüksek. Cihaz yaklaşık 2 bin 500 dolarlık bir fiyata satılıyor ve Güney Kore ardından Çin, Singapur, Tayvan gibi Asya ülkeleri dışında Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa sunulacak.

Galaxy Z TriFold modelinin iç ekranı 10 inç Dinamik AMOLED 120Hz ve 1600 nit parlaklığa kadar ulaşıyor. Dış ekranı ise 6.5 inç FHD+ Dinamik yapıda AMOLED 120 Hz ekran yenileme oranı ve 2600 nit parlaklığa ulaşıyor.

Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan telefonda 16 GB RAM bulunuyor. Bataryası ise 5600 mAh ve 45W hızlı şarjı destekliyor. Arka kamerası ise 200 Megapiksel olmasıyla öne çıkıyor.