Samsung Galaxy S26 Ultra aynı işlemciyle çıkacak

Samsung, akıllı telefonlarını farklı pazarlarda farklı işlemcilerle sunuyor. Ancak yeni ortaya çıktığına göre Galaxy S26 Ultra modeli küresel olarak Snapdragon 8 Gen 5 ile gelecek. ABD'deki FCC(Federal İletişim Komisyonu) belgelerinde ortaya çıktığına göre S26 Ultra aynı işlemciyle tüm dünyadaki kullanıcılara ulaşacak.

Normalde şirket akıllı telefonlarını farklı pazarlarda Exynos işlemci ile de çıkartıyordu. Snapdragon işlemcilerin yer aldığı modeller tüm ülkelerde satışa çıkmıyordu. Ancak bu durum S26 ile değişiyor gibi duruyor.