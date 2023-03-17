Samsung, Vivo ve Pixel telefonların güvenlik açığı ortaya çıktı

Google’ın güvenlik araştırma ekibi tarafından büyük bir güvenlik açığı tespit edildi. Güvenlik açığı Samsung, Pixel, Vivo'ya ait akıllı telefonları ve bazı giyilebilir cihazları kapsıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 15:19
Samsung, Vivo ve Pixel telefonların güvenlik açığı ortaya çıktı
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Teknoloji devi Google’ın güvenlik araştırma ekibi “Project Zero” tarafından yeni bir açık keşfedildi. Samsung modem kaynaklı ortaya çıkan açık; Samsung, Vivo ve Pixel'e ait pekçok telefon modelini etkiledi. Akıllı telefonların yanı sıra açıktan giyilebilir cihazlar ve araçlar da bu açıktan etkilendi.  

Hackerlar ortaya çıkan açığı kullanarak eğer telefon numaranızı öğrenirse telefonunuza uzaktan erişim sağlayabiliyor. Bu erişim sayesinde hackerların cihazlarda bulunan bilgileri eline geçebiliyor.

Google tarafından paylaşılan bilgilere göre binlerce kullanıcısı bulunan Samsung Galaxy S22 ve Pixel 7 telefonlar da güvenlik açığından etkilenen modeller arasında yer aldı.   

Güvenlik açığından etkilenen cihazların tam listesi ise şöyle: 

Google Pixel 6 

Google Pixel 7 

Samsung Galaxy S22 

Samsung Galaxy M33 

Samsung Galaxy M12 

Samsung Galaxy M13 

Samsung Galaxy A71 

Samsung Galaxy A53 

Samsung Galaxy A33 

Samsung Galaxy A21 

Samsung Galaxy A13 

Samsung Galaxy A12 

Samsung Galaxy A04 

Samsung Galaxy A53 

Vivo S16 

Vivo S15 

Vivo S6 

Vivo X70 

Vivo X60 

Vivo X30 

Giyilebilir Cihazlar

Exynos W920 yonga setini kullanan bütün giyilebilir teknolojik cihazlar. 

Exynos Auto T5123 yonga setini kullanan bütün teknolojik araçlar.


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