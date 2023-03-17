Samsung, Vivo ve Pixel telefonların güvenlik açığı ortaya çıktı

Teknoloji devi Google’ın güvenlik araştırma ekibi “Project Zero” tarafından yeni bir açık keşfedildi. Samsung modem kaynaklı ortaya çıkan açık; Samsung, Vivo ve Pixel'e ait pekçok telefon modelini etkiledi. Akıllı telefonların yanı sıra açıktan giyilebilir cihazlar ve araçlar da bu açıktan etkilendi.