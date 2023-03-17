Samsung, Vivo ve Pixel telefonların güvenlik açığı ortaya çıktı
Google’ın güvenlik araştırma ekibi tarafından büyük bir güvenlik açığı tespit edildi. Güvenlik açığı Samsung, Pixel, Vivo'ya ait akıllı telefonları ve bazı giyilebilir cihazları kapsıyor.
Teknoloji devi Google’ın güvenlik araştırma ekibi “Project Zero” tarafından yeni bir açık keşfedildi. Samsung modem kaynaklı ortaya çıkan açık; Samsung, Vivo ve Pixel'e ait pekçok telefon modelini etkiledi. Akıllı telefonların yanı sıra açıktan giyilebilir cihazlar ve araçlar da bu açıktan etkilendi.
Hackerlar ortaya çıkan açığı kullanarak eğer telefon numaranızı öğrenirse telefonunuza uzaktan erişim sağlayabiliyor. Bu erişim sayesinde hackerların cihazlarda bulunan bilgileri eline geçebiliyor.
Google tarafından paylaşılan bilgilere göre binlerce kullanıcısı bulunan Samsung Galaxy S22 ve Pixel 7 telefonlar da güvenlik açığından etkilenen modeller arasında yer aldı.
Güvenlik açığından etkilenen cihazların tam listesi ise şöyle:
Google Pixel 6
Google Pixel 7
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy M33
Samsung Galaxy M12
Samsung Galaxy M13
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A53
Samsung Galaxy A33
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy A13
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A04
Samsung Galaxy A53
Vivo S16
Vivo S15
Vivo S6
Vivo X70
Vivo X60
Vivo X30
Giyilebilir Cihazlar
Exynos W920 yonga setini kullanan bütün giyilebilir teknolojik cihazlar.
Exynos Auto T5123 yonga setini kullanan bütün teknolojik araçlar.
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