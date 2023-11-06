Samsung yapay zekalı telefonu üzerinde çalışıyor! Nasıl olacak?

Samsung'un Galaxy S24 üzerinde çalıştığı biliniyor ancak söylenene göre ilk dahili yapay zekalı telefonu da 2024'te karşımıza çıkabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 12:26
Samsung yapay zekalı telefonu üzerinde çalışıyor! Nasıl olacak?
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Samsung'un önümüzde tanıtmaya hazırlandığı Galaxy S24 serisine ek olarak, yapay zeka odaklı bir cihaz üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Söylentiler arasında Samsung'un yapay zeka trenine binmek için hızla hareket ettiği ve S24 serisinde üretken yapay zekanın tercih edileceği vardı. 

İDDİALARA GÖRE YAPAY ZEKA ENTEGRELİ TELEFON GELECEK

Galaxy S24 serisinin bu konuda çok da öne çıkmadığı bambaşka bir cihaz olabileceği konuşulmaya başlandı. 

Samsung'un yaptığı bir duyuruda zaten üretken yapay zeka ürünlerin olan ilgisi ve yatırımı kendini göstermişti. Kısa bir süre önce de Business Korea konu hakkında bir iddia ortaya attı. Buna göre şirket, önümüzdeki yıl entegre üretken yapay zekaya sahip bir akıllı telefonu piyasaya sürecek.

Bu cihazın ise S24 serisi olmayabileceği Galaxy Z Fold 6 ya da Z Flip 6 olabileceği konuşuluyor.


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