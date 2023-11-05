Samsung Galaxy S24 Ultra'dan ilk bilgi geldi! Apple'ın başlattığı trendi devam ettirecek

Yayınlanma: 05.11.2023 - 14:51

Güncelleme: 05.11.2023 - 14:51

Samsung'un yakında piyasaya sürmeyi planladığı amiral gemisi modeli Galaxy S24 Ultra modelinin titanyum dış çerçeveye sahip olacağı yönünde iddialar bulunuyordu. Bu iddialar Güney Kore'li kaynaklar tarafından da ortaya atıldı. Teknoloji devi yeni amiral gemisi modelinin en üst versiyonunda titanyum dış çerçeveye sahip bir kasa kullanacak.

Daha önceki raporlar, Galaxy S24 serisinin tamamının titanyum çerçeveye sahip olacağını öne sürmüştü, ancak bu yeni bilgilere göre sadece Galaxy S24 Ultra bu özelliği taşıyacak gibi görünüyor.

Apple'dan sonra Samsung'un da titanyum çerçeveye geçmesi ile birlikte ilerleyen dönemlerde birçok firmanın bu yönde atılım yapacağı tahmin ediliyor. Ayrıca kullanımın artması ile birlikte titanyum çerçevenin maaliyetini düşerecek yeni yolların da ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Samsung sızıntılara göre ilk başta 15 milyon titanyum çerçeve üretmeyi hedefliyor.