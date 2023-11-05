Samsung'un eski amiral gemisi için üzücü haber: Android 14 gelmeyecek

Yayınlanma: 05.11.2023 - 16:19

Güncelleme: 05.11.2023 - 16:19

Samsung, geçtiğimiz günlerde Android 14 tabanlı One UI 6 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı. Açıklanan listede Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 gibi eski amiral gemisi modelleri yer almadı.

Samsung Android 14 ilk çıktığında Galaxy Note 20 ve Galaxy S20'nin güncelleme alacağını internet sitesinde duyurmuştu. Ancak son yayınlanan raporda bu iki model yer almadı. Samsung bu iki modele de üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi getireceğini belirtmişti.

Bu yüzden de Android 14'ün cihazlara gelmemesi kullanıcıları şaşırtmadı. Ancak Galaxy S21 serisinin işletim sistemi desteği geçtiğimiz aylarda dört yıl boyunca uzatılmıştı. Aynı durumun Galaxy Note 20 ve Galaxy S20 modellerine gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Son açıklama ile birlikte bu durumun gerçekleşmeyeceği anlaşıldı.



