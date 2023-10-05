Samsung yeni telefonu Galaxy S23 FE'yi tanıttı: Türkiye fiyatı belli oldu

Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:47

Güncelleme: 05.10.2023 - 10:47

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni akıllı telefonu Galaxy S23 FE, Türkiye pazarında satışa sunuldu.

Galaxy S23 FE, 6.4 inçlik bir AMOLED ekranla geliyor ve 120Hz yenileme hızına sahip. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 veya Exynos 2200 kullanıldığı belirtiliyor. 8GB RAM ile desteklenen telefon, 128GB veya 256GB depolama seçenekleri sunuyor.

Kamera özellikleri açısından, cihazın arka tarafında 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş açı kamera ve 8MP 2x optik telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 10MP'lik bir kamera mevcut.

Cihazın bataryası ise 4500mAh kapasitesinde ve 25W hızlı şarj desteği sunuyor.



Galaxy S23 FE'nin bağlantı özellikleri arasında 5G, 4G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, USB 3.1 ve NFC gibi teknolojiler bulunuyor. Cihaz, Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve Samsung'un özelleştirilmiş kullanıcı arayüzü olan One UI 5.1'i kullanıyor.



Samsung Galaxy S23 FE'nin Türkiye fiyatı 128GB depolama seçeneği için 23.999 TL, 256GB depolama seçeneği için ise 25.999 TL olarak belirlenmiş.







