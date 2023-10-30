Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Samsung, Galaxy Z Flip 5 modeline 'Retro' dokunuşu yaptı

Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu Z Flip serisine yeni üye eklendi. Samsung, Z Flip 5 modelini 'Retro' etiketiyle tasarımsal olarak değiştirerek sundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:23
Samsung, Galaxy Z Flip 5 modeline 'Retro' dokunuşu yaptı
Abone Ol google-news

Samsung Z Flip ve Z Fold modelleriyle katlanabilir ekranlı yapılara sahip cihazlar piyasaya sürdü. Yıllardır piyasada olan modellere sürekli yenileri ekleniyor. Bu kapsamda dikey olarak katlanabilen Z Flip 5 modelinin Retro adı verilen özel bir versiyonu ortaya çıktı.

ESKİ KAPAKLI TELEFONA GÖNDERME YAPAN TASARIM

Samsung E700, gelişmiş teknoloji ile birleşerek Galaxy Z Flip 5 Retro'yu oluşturdu. Burada benzer renkler ve benzer bir tasarım çizgisi bizleri karşılıyorken, yeni telefonda eski telefonda olduğu gibi ikonik bir saat göstergesi var. 

Yeni Galaxy Z Flip 5 Retro, Güney Kore'de 1 Kasım'dan itibaren satılacak, 2 Kasım'dan itibaren ise İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde sınırlı sayıda satılacak. Fiyatı henüz belli olmasa da standart Flip 5 modelinden farklı olması beklenmiyor.


samsung Galaxy Z Flip 5 Samsung Galaxy Z Flip 5 Retro Galaxy Z Flip 5 Retro

İlgili Haberler

Samsung telefonlarda batarya sağlığı nasıl korunur?

Samsung telefonlarda batarya sağlığı nasıl korunur?
Samsung Galaxy S23'ün yan tuşu nasıl özelleştirilir?

Samsung Galaxy S23'ün yan tuşu nasıl özelleştirilir?
Google Play Store'daki Samsung uygulamalarını 'zararlı' olarak nitelendirdi

Google Play Store'daki Samsung uygulamalarını 'zararlı' olarak nitelendirdi

En Çok Okunan Haberler