Samsung, Galaxy Z Flip 5 modeline 'Retro' dokunuşu yaptı
Samsung'un katlanabilir ekranlı telefonu Z Flip serisine yeni üye eklendi. Samsung, Z Flip 5 modelini 'Retro' etiketiyle tasarımsal olarak değiştirerek sundu.
Samsung Z Flip ve Z Fold modelleriyle katlanabilir ekranlı yapılara sahip cihazlar piyasaya sürdü. Yıllardır piyasada olan modellere sürekli yenileri ekleniyor. Bu kapsamda dikey olarak katlanabilen Z Flip 5 modelinin Retro adı verilen özel bir versiyonu ortaya çıktı.
ESKİ KAPAKLI TELEFONA GÖNDERME YAPAN TASARIM
Samsung E700, gelişmiş teknoloji ile birleşerek Galaxy Z Flip 5 Retro'yu oluşturdu. Burada benzer renkler ve benzer bir tasarım çizgisi bizleri karşılıyorken, yeni telefonda eski telefonda olduğu gibi ikonik bir saat göstergesi var.
Yeni Galaxy Z Flip 5 Retro, Güney Kore'de 1 Kasım'dan itibaren satılacak, 2 Kasım'dan itibaren ise İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde sınırlı sayıda satılacak. Fiyatı henüz belli olmasa da standart Flip 5 modelinden farklı olması beklenmiyor.
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