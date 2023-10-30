Samsung, Galaxy Z Flip 5 modeline 'Retro' dokunuşu yaptı

Yayınlanma: 30.10.2023 - 11:23

Güncelleme: 30.10.2023 - 11:23

Samsung Z Flip ve Z Fold modelleriyle katlanabilir ekranlı yapılara sahip cihazlar piyasaya sürdü. Yıllardır piyasada olan modellere sürekli yenileri ekleniyor. Bu kapsamda dikey olarak katlanabilen Z Flip 5 modelinin Retro adı verilen özel bir versiyonu ortaya çıktı.

ESKİ KAPAKLI TELEFONA GÖNDERME YAPAN TASARIM

Samsung E700, gelişmiş teknoloji ile birleşerek Galaxy Z Flip 5 Retro'yu oluşturdu. Burada benzer renkler ve benzer bir tasarım çizgisi bizleri karşılıyorken, yeni telefonda eski telefonda olduğu gibi ikonik bir saat göstergesi var.

Yeni Galaxy Z Flip 5 Retro, Güney Kore'de 1 Kasım'dan itibaren satılacak, 2 Kasım'dan itibaren ise İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde sınırlı sayıda satılacak. Fiyatı henüz belli olmasa da standart Flip 5 modelinden farklı olması beklenmiyor.