Xiaomi Redmi 13C'nin görüntüleri ortaya çıktı!

Yayınlanma: 05.11.2023 - 11:46

Güncelleme: 05.11.2023 - 11:46

Xiaomi'nin Redmi serisi yeni telefonu Redmi 13C'nin çıkış tarihine kısa bir süre kaldı. Tarihin yaklaşması ile birlikte firma sosyal medya hesabından paylaştığı bir fragman ile telefonun tasarımını gösterdi. Paylaşılan gönderide "Redmi 13C geliyor ve daha fazla renk, yeni bir stil, daha güçlü ve daha istikrarlı bir performans, daha büyük ve daha pürüzsüz bir ekran, ayrıca daha fazla doğruluk ve daha net bir görüş garanti eden kameralar getiriyor!" dedi.

Ön tarafta, akıllı telefonun kalın bir çerçeveye ile kamera için damla çentiğe sahip olduğu görülüyor. Telefonun siyah, mavi, açık yeşil ve kar fırtınası renk seçenekleri olacağı açıklandı.

REDMI 13C'NİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Redmi 13C'nin henüz özellikleri açıklanmadı. Ancak sızdırılan bilgilere göre telefonun Full HD+ çözünürlüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip 6.59 inç büyüklüğünde bir ekranı bulunacak. Arka tarafta 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş sensör ve 2 Megapiksel derinlik sensörü görevi gören kamera yer alacak. Ön tarafta ise 8 Megapiksel kamera olacağı iddia ediliyor.

Sızdırılan bilgilere göre cihaz gücünü HElio G85 işlemcisinden alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunan cihaz microSD kart desteği ile geliyor. 5 bin mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak olan Redmi 13C 18W hızlı şarj desteği sunacak. Akıllı telefon iddialara göre kutusundan Android 13 tabanlı MIUI arayüzünü kullanacak.