Samsung'un üçe katlanabilir telefonu yolda
Yeni bir iddiaya göre Samsung, üçe katlanabilir yapıdaki telefonunun seri üretimine nisan ayında başlayacak.
Samsung katlanabilir yapıdaki telefonlara odaklanmış durumda bu kapsamda üçe katlanabilir telefonunu bu yıl bitmeden karşımıza çıkartabilir. Yeni gelen söylentilere göre telefon seri üretim aşamasına kadar geldi. Bu bağlamda eğer her şey planlandığı gibi giderse nisan ayında seri üretime girecek.
Söz konusu iddialara ET News'ta yer verildi. Bir diğer yandan bu üçe katlanabilecek telefon içe doğru katlanacak. Burada Huawei'den ayrılacak. Huawei Mate X6 modelinde dışa doğru katlanabilir yapı tercih etmişti.
Bunun yanı sıra Galaxy Z Fold 7'yle beraber üçe katlanabilir telefon tanıtılabilir.
Belirtildiğine göre telefonun 9,96 inçlik ve 6,49 inçlik ekranları olacak. Cihaz bir önceki Fold modelinde olmadığı gibi S Pen desteğine sahip olmayabilir ve 2.600 nit parlaklık sunabilir.
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