Samsung Galaxy S25 ile yapay zeka deneyimine odaklanıyor

Samsung, gelişmiş yapay zeka destekli yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisiyle akıllı telefon deneyimini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Samsung Galaxy S25 ile yapay zeka deneyimine odaklanıyor
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Yayınlanma: 11.02.2025 - 18:10

Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 modellerinden oluşan seri, gelişmiş işlem gücü, yapay zeka destekli kamera sistemleri ve kişiselleştirilmiş akıllı asistan özellikleriyle öne çıkıyor.

Yeni seri, metinleri, konuşmaları, görüntüleri ve videoları analiz edebilen yapay zeka altyapısı sayesinde kullanıcılarla daha doğal bir etkileşim sağlıyor. Samsung'un geliştirdiği güvenlik sistemleriyle desteklenen Galaxy S25 serisi, kişisel verileri koruma konusunda da yeni çözümler sunuyor.

Kamera yetenekleriyle dikkati çeken yeni seri, gelişmiş yapay zeka algoritmaları sayesinde fotoğraf ve video çekimlerinde daha yüksek performans vadediyor.

Geçen ay Türkiye'de ön satışa sunulan seri, ayrıca pil ömrü ve hızlı şarj kapasitesiyle de öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo, yeni modellerin "daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi" sunduğunu belirtti.

Jo, "10 yıldır teknolojiden tasarıma her anlamda inovasyonun sınırlarını zorladığımız, çığır açacak yeni deneyimlerle donattığımız yeni çocuğumuz bugün doğdu. Bu yeni deneyimi tek cümleyle tarif etmem gerekirse şunu söyleyebilirim; 'Eğer bir şey hayal edilebiliyorsa Galaxy AI onu gerçeğe dönüştürebilir.'" ifadelerini kullandı.


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