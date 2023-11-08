Samsung'un yapay zekası Gaus nedir? Gaus'un özellikleri nedir? Samsung Gaus ne zaman çıkacak?

Yayınlanma: 08.11.2023 - 14:44

Güncelleme: 08.11.2023 - 14:44

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni yapay zeka modeli olan "Samsung Gauss"u duyurdu. Gauss adı, normal dağılım teorisini (Gauss süreci) geliştiren ünlü matematikçi Carl Friedrich Gauss'tan geliyor ve bu model Samsung'un açıklamalarına göre iş verimliliğini arttırmak ve farklı görevleri hızlandırmak için tasarlanmış.

SAMSUNG GAUSS ÜÇ ANA BİLEŞENİ İÇERİYOR

Samsung Gauss Language, e-posta oluşturma, belge özetleme ve içeriği çevirme gibi görevlerde yardımcı olabilen üretken bir dil modelidir. Ayrıca, akıllı cihaz kontrolü konusunda da kullanılabilir, bu da evdeki cihazların daha akıllı bir şekilde yönetilmesini sağlayabilir.

Samsung Gauss Code, geliştiricilere kod yazma, kod açıklama oluşturma ve test senaryoları hazırlama konusunda yardımcı olan bir kodlama asistanıdır. Kod geliştirme süreçlerini hızlandırabilir ve verimliliği artırabilir.

Samsung Gauss Image ise görüntü oluşturma ve düzenleme yeteneklerine sahiptir. Farklı stiller ve çözünürlükler üzerinde çalışabilir ve düşük çözünürlüklü görüntüleri yüksek çözünürlüğe dönüştürebilir.

SAMSUNG GAUS NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung, bu yeni yapay zeka modelini Galaxy S24 serisinin bir parçası olarak Ocak 2024'te piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirket, Samsung Gauss'un şu anda kendi çalışanları tarafından verimliliği artırmak için kullanıldığını belirtiyor.