Film gerçek oluyor: Instagram'a yapay zeka destekli sanal arkadaş geliyor

Yayınlanma: 05.11.2023 - 12:53

Güncelleme: 05.11.2023 - 12:53

Meta, Instagram kullanıcıları için yapay zekalı arkadaş oluşturma özelliği geliştirdi. Şu an için deneme aşamasında olan bu Instagram özelliği hakkında bazı detaylar ortaya çıktı.

Yapay zekalı arkadaşınız için avatar oluşturup, profil resmi seçerek onun için bir hesap oluşturmanın yanı sıra aynı zamanda bu sanal arkadaşın nasıl karakter özelliklerine sahip olacağını da belirlemek mümkün. Sohbet robotunun cinsiyeti ve yaşı, etnik kökeni, nelerden hoşlandığı ve kişilik özelliklerini seçebilmek mümkün olacak.

Örneğin, bir kullanıcı yapay zeka destekli sanal arkadaşını "çekingen", "hevesli", "esprili" gibi birçok kişilikte oluşturabilecek. Ancak bu botun sadece sizinle sohbet mi edeceği yoksa işinizi kolaylaştıracak bir asistan mı olacağı belirsiz.

Henüz bu özelliğin geliştirme aşamasında olduğu belirtilirken kullanıcılar için genel kullanıma ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yer almıyor.

"HER" FİLMİ AKILLARA GELDİ

Bu özellik, Joaquin Phoenix'in başrol oynadığı bir insanın yapay zeka ile ilişkisini konu alan "Her" filmini akıllara getirdi.

Filmde Theodore Twombly karakterini oynayan Joaquin Phoenix, yapay zeka destekli bir sistemde kusursuz bir yapay zeka programı sunan yeni bir işletim sistemi, onu son derece çekici bir kadın olan Samantha ile tanışıyordu.