NPC'ler çok daha zeki olacak; Xbox oyunlarına yapay zeka dokunuşu

Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:51

Güncelleme: 07.11.2023 - 10:51

Yakın zamanda Activision Blizzard’ı satın alan Microsoft, oyun tarafı Xbox için bir hamle daha yaptığını duyurdu.

Şirket, yapay zeka odaklı şirketn Inworld AI ile ortaklık kurdu. Yıllar sürecek bu ortaklık, Xbox oyunlarını bir üst seviyeye taşıyacak teknolojileri geliştiricilere sunacak.

Inworld AI ile kurulan iş birliği, Xbox geliştiricilerine üretken yapay zeka destekli karakterler, hikayeler ve görevler oluşturma imkanı sunacak.

CHATGPT GİBİ SORULARINIZA CEVAP VEREBİLEN NPC'LER GÖRMEK MÜMKÜN OLACAK

Webtekno'nun aktardığı haberdeki ortaklık, “AI design copilot” isimli, geliştiricilerin diyaloglar, ayrıntılı senaryolar, hikayeler gibi şeyler oluşturmasını sağlayan bir sistem içerecek. Aynı zamanda karakter, anlatım, görev ve yine diyalog odaklı yapay zeka özellikleri sunan “AI character runtime engine” aracı da sunulacak.

Inworld, aslında uzun süredir yapay zeka destekli NPC (oynanamayan karakterler) üzerinde çalışıyor. Bu destekle birlikte oyundaki karakterler, oyunculara tıpkı ChatGPT gibi kişiselleştirilmiş, daha gerçekçi yanıtlar verebiliyor. Birkaç ay önce GTA 5’e eklenen ve NPC’lere yapay zeka getiren “Sentinent Streets” isimli bir mod görmüştük. Bu modda da Inworld AI’ın teknolojileri kullanılmıştı. Karakterlere ek olarak görevler, hikaye anlatımı ve diğer konularda da yapay zeka kullanımını görebileceğimizi söyleyebiliriz.

Microsoft, yapay zeka özelliklerini geliştiricilere isteğe bağlı olarak sunacak. Yani stüdyolar, yapay zekayı oyunlarında kullanıp kullanmayacaklarını kendileri seçebilecek. Bunun mantıklı bir hareket olduğunu söylemek mümkün.

Eğlence sektörü, yapay zeka hakkında endişeliydi. Birçok insan yapay zekanın seslendirme sanatçıların, oyun tasarımcılarının veya yazarların yerini almasını istemiyor. Örneğin The Finals geliştiricisi Embark Studios, yakın zamanda IGN’e yapay zeka tarafından oluşturulan seslerin oyunlarda kullanılmasına karşı çıkmış, seslendirme sanatçılarının önemine dikkat çekmişti. Film ve televizyon tarafında ise yazarların yapay zekanın kullanımı nedeniyle aylarca grev yaptığını görmüştük. Bu, direkt olarak oyun yazarlarını da endişelendiren bir konu.

Kısacası NPC’lerin yapay zeka desteği her ne kadar heyecan verici olsa da diğer taraflarda yapay zeka kullanımı pek istenen bir şey değil. Hangi Xbox geliştiricilerinin bu araçlardan yararlanacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.