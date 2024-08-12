SanDisk dünyada bir ilk olacak ürünlerini duyurdu

SanDisk, 8 TB SD kartını ve 16 TB harici SSD modellerini dünyada bir ilk olarak tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 17:11
SanDisk dünyada bir ilk olacak ürünlerini duyurdu
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Depolama çözümleriyle bildiğimiz SanDisk yeni ürünler tanıttı. Dünyanın ilk 8TB SD kartı ve 16TB harici SSD'sini duyuran SanDisk'in bu ürünleri devasa kapasiteleriyle dikkat çekiyor.

SanDisk 8TB SDUC UHS-I SD kart, Secure Digital Ultra Capacity (SDUC) standardını destekliyorken 100MBps'ye kadar veri aktarım hızı sunuyor. Bunun yanı sıra 4TB kapasiteli bir MicroSD kart da duyuruldu.

16TB SanDisk Desk Drive harici SSD ise yüksek performans ve güvenirlik sağlıyor.

Ürünlerin fiyatları ve resmi çıkış tarihleri henüz belli değil.


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