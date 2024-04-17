iPhone 16 Pro ile depolama seçenekleri değişecek
Her tanıttığı iPhone'da depolama tarafında eleştirilen Apple, 128 GB depolama alanını seçeneğini kaldırıyor.
Apple'ın eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone 16 serisi hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. En son depolama tarafında iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri için 256 GB'dan başlayan ve en fazla 1 TB depolama alanı sunulan seçenekler arasında yer alacak. Toplamda 3 depolama seçeneği sunulması bekleniyor.
iPHONE 16'DA 128 GB ARTIK SUNULMAYACAK
iPhone 12'de ana model olarak sunulan 128 GB artık iPhone 16 Pro ile olmayacak. Burada en fazla depolama alanının 2 TB'a kadar ulaşması bekleniyordu ancak son haberlere göre 1 TB en yüksek depolama alanına sahip model olarak karşımıza çıkacak.
Bu bilgiler Apple tarafından onaylanmadığı için 2 TB depolama seçeneği halen gündemde olabilir.
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