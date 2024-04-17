iPhone 16 Pro ile depolama seçenekleri değişecek

Her tanıttığı iPhone'da depolama tarafında eleştirilen Apple, 128 GB depolama alanını seçeneğini kaldırıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 13:34
iPhone 16 Pro ile depolama seçenekleri değişecek
Abone Ol google-news

Apple'ın eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone 16 serisi hakkında bazı bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. En son depolama tarafında iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri için 256 GB'dan başlayan ve en fazla 1 TB depolama alanı sunulan seçenekler arasında yer alacak. Toplamda 3 depolama seçeneği sunulması bekleniyor.

iPHONE 16'DA 128 GB ARTIK SUNULMAYACAK

iPhone 12'de ana model olarak sunulan 128 GB artık iPhone 16 Pro ile olmayacak. Burada en fazla depolama alanının 2 TB'a kadar ulaşması bekleniyordu ancak son haberlere göre 1 TB en yüksek depolama alanına sahip model olarak karşımıza çıkacak. 

Bu bilgiler Apple tarafından onaylanmadığı için 2 TB depolama seçeneği halen gündemde olabilir.


iPhone 16 Pro haberleri

İlgili Haberler

iPhone 16 Pro'lara güç verecek işlemcinin performans sonucu sızdı

iPhone 16 Pro'lara güç verecek işlemcinin performans sonucu sızdı
iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri ne olacak?

iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri ne olacak?
Beklenen özellikler iPhone 16'da değil iPhone 17'lerde olacak

Beklenen özellikler iPhone 16'da değil iPhone 17'lerde olacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son derece tembel koca olan 4 burç: Bu burçların uyuşukluğu çekilmiyor

Son derece tembel koca olan 4 burç: Bu burçların uyuşukluğu çekilmiyor
Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı!

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade ünlü iş insanıyla yakalandı!
Beşiktaş yeni hocasıyla ilk idmanına çıktı

Beşiktaş yeni hocasıyla ilk idmanına çıktı
Ruhi Çenet yine hacklendi!

Ruhi Çenet yine hacklendi!
Gerçek kullanım ve resmi veriler arasındaki fark araştırıldı: Hibritlerde inanılmaz sonuç!

Gerçek kullanım ve resmi veriler arasındaki fark araştırıldı: Hibritlerde inanılmaz sonuç!
Emine Cin’in katiline ‘haksız tahrik indirimi’ istendi…

Emine Cin’in katiline ‘haksız tahrik indirimi’ istendi…
Eski hakemler Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: Kırmızı kart doğru mu?

Eski hakemler Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi: Kırmızı kart doğru mu?
Asker kaçağı Mükremin Gezgin evlilik teklifi aldı!

Asker kaçağı Mükremin Gezgin evlilik teklifi aldı!