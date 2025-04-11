Şans eseri keşfedildi; şeklini hiç kaybetmeyen sıvı üretildi

Yayınlanma: 11.04.2025 - 19:10

Güncelleme: 11.04.2025 - 19:10

Su ve zeytinyağı gibi maddeler birbirine karışmıyor. Bu durum, su moleküllerinin bir ucunun negatif ve diğer ucunun da pozitif yüklü olmasıyla alakalı. Bu sayede moleküller birbirlerini çekerek bir araya geliyor.

Diğer yandan yağ moleküllerinin iki ucu da eşit yüklü olduğu için suyla karışmıyorlar. İki sıvı bir araya geldiğinde yoğunluğu daha düşük olan yağ yukarı çıkıyor.

TAMAMEN YAĞ VE SUYUN KARIŞMA PRATİĞİ

Independent Türkçe'nin de aktardığna göre yüzey gerilimini düşüren başka maddeler karışıma eklendiğinde su ve yağ geçici olarak karışabiliyor. Massachusetts Amherst Üniversitesi'nden Thomas Russell "En sevdiğiniz İtalyan salatası sosunu düşünün" diyor. Yağ, su ve baharatlardan oluşuyor ve salatanın üzerine dökmeden önce tüm malzemelerin karışması için çalkalıyoruz.

Bu örnekte, termodinamik yasalarında tanımlanan emülsifikasyon adlı süreçle yağ ve suyun karışmasını sağlayan şey baharatlar.

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Anthony Raykh, bir gün normalde karışmayan maddeler üzerinde çalışırken beklenmedik bir durumla karşılaştı.

Baharat yerine manyetize nikel parçacıkları kullanan Raykh, sıvıyı çalkalayınca "karışım şoke edici bir şekilde, güzel ve kusursuz bir vazo şeklini" aldı. Ne kadar çok ya da ne kadar sert sallarsa sallasın, bu kum saatine benzer şekil oluştu.

Raykh, Russell ve diğer öğretmenleriyle iletişime geçti ve başka üniversitelerin desteğiyle bu gizemi aydınlatmaya çalıştılar.

Bulguları hakemli dergi Nature Physics'te 4 Nisan'da yayınlanan çalışmada, çok güçlü manyetizmanın bu duruma yol açtığı saptandı. Bilim insanları manyetize haldeki nikelin, iki sıvı arasındaki gerilimi azaltmak yerine artırdığını gözlemledi. Bu da yağ ve su arasındaki sınırın bükülmesine yol açıyordu.

Makalenin yazarlarından David Hoagland "Su ve yağ arasındaki sınırı oluşturan manyetize nikelin nanoparçacıklarına tek tek çok yakından bakınca, farklı formların nasıl bir araya geldiği hakkında son derece ayrıntılı bilgi edinebiliyoruz" diyor.

Bu durumda parçacıklar o kadar güçlü bir şekilde manyetize oluyor ki bir araya gelmeleri, termodinamik yasalarının tanımladığı emülsifikasyon sürecine müdahale ediyor.

Yeni keşfin hangi alanlarda kullanılacağı henüz belli değil ancak Raykh yumuşak madde fiziği çalışmalarındaki potansiyelini araştırmayı planlıyor.