Şaşırtan keşif: Pterozorların, tüylerinin rengini değiştirdikleri saptandı
Araştırmacılar, Dinozorlar Çağı'nın en dikkati çekici canlılarından pterozorların (uçan sürüngenler), melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiğini saptadı.
Pterozorların, melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiği saptandı.
Science Daily'deki habere göre, Cork College Üniversitesinden Dr. Aude Cincotta ve Profesör Maria McNamara ile Belçika Kraliyet Doğa Bilimleri Enstitüsünden Dr. Pascal Godefroit, Brezilya'da bulunan pterozor Tupandactylus Imperator’un 115 milyon yıllık baş ibiği fosilini inceledi.
İbikteki tüyleri yüksek güçlü elektron mikroskoplarıyla inceleyen araştırma ekibi, numunelerde muhafaza olmuş melanozomlar (melanin pigmenti granülleri) buldu. Ekip ayrıca melanozomların tüy tipine bağlı olarak farklı şekillere sahip olduğunu keşfetti.
McNamara, bugün kuşların da tüy renginin melanozom şekliyle bağlantılı olduğunu ifade ederek "Bu pterozorun farklı tüy tiplerinde farklı melanozom şekilleri bulunduğundan, bu hayvanlarda tüylerinin renklerini kontrol etmelerini sağlayan genetik bir mekanizma mevcut olmalıydı. Renk desenlemesi bakımından gerekli olan bu özellik, renklenmenin en eski tüylerde bile önemli bir nitelik olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Pterozorların, melanin pigmentlerini kullanarak tüylerinin rengini değiştirebildiğine işaret eden bilim insanları, bu canlıların, eş çekmek veya serin kalmak için renklerini kontrol edebildiğini düşündüklerini aktardı.
Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayımlandı.
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