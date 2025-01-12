Şaşırtıcı derecede küçük bir asteroit keşfedildi

Yayınlanma: 12.01.2025 - 06:43

Güncelleme: 12.01.2025 - 06:43

Yeni bir çalışma, 2022'de Niagara Şelaleleri üzerinde patlayarak bir ateş topuna dönüşen meteorun şimdiye dek ölçülen en küçük asteroit olduğunu ortaya koydu. Gökbilimcilerin Kanada üzerinde çarpıcı bir şekilde patlamadan sadece birkaç saat önce saptadığı asteroit yalnızca bir evcil kedi büyüklüğündeydi.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre 2022 WJ1 diye adlandırılan uzay kayası, 19 Kasım 2022'nin erken saatlerinde Dünya'nın alt atmosferine girerken sürtünme nedeniyle parçalara ayrılmıştı.

Asteroit, hızla yanarak gökyüzünden geçerken Ontario yakınlarında yeşil bir ışık şeridiyle bir sonik patlama yaratmıştı.

YEŞİL IŞIK YAYMIŞTI

Gökbilimciler uzay kayasının Dünya'ya doğru ilerlediğini tespit ettikten sonra asteroidi atmosfer boyunca yakından izlemek üzere öngördükleri rota boyunca aletler yerleştirmişti.

Araştırmacılar, asteroidin izlediği yörüngenin muhtemelen parçalarının tamamına yakının Ontario Gölü'ne düşmesine yol açtığını tespit etmiş ve ana kütlesinin bir kısmının karaya çarptığından şüphelenmişti.

Bilim insanları, çalışmada "Kapsamlı aramalara rağmen, 2024 yazına gelindiğinde hâlâ hiçbir meteor bulunamamıştı ama Ontario'nın St. Catharines şehrinin yakınlarındaki bölge sakinleri, büyük ihtimalle toprağa gömülü olan ve ana parça olduğuna inandığımız kayayı aramayı sürdürmeye teşvik ediliyor" diye yazdı.

Asteroidin atmosferde ilerlerken yaydığı parlak yeşil ışık, ABD'de New York ve Pensilvanya'dan görülmüştü.

Gökbilimciler, uzay kayası yanarken oluşan ışık spektrumunu gözlemledi. Böylece asteroidin silikat açısından zengin yüzeyi de dahil olmak üzere kimyasal bileşenlerini inceleyebildiler. Gözlemlerine dayanarak 2022 WJ1'in genişliğini yaklaşık 40-60 cm diye tespit edip bunun muhtemelen uzayda tanımlanabilen "en küçük asteroit" olduğu sonucuna vardılar. Kayanın ölçülerinin ilk başta, parçalanarak ateş topuna dönüşmeden önce 220 kilogram ve neredeyse 0,5 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

Yeni çalışma, Dünya'ya gelen asteroitlerin boyut ve kimyasal yapısını saptamak için teleskop ve meteor kamera verilerini birleştiren yeni bir yöntem sunuyor. Bilim insanları, "Teleskop ve meteor kamera analizlerinin kapsamlı karşılaştırması sayesinde iki tekniğin WJ1'in özellikleriyle ilgili hemfikir olduğu ve ikisinin de bu nesnenin uzayda bileşimsel olarak tanımlanan en küçük asteroit olduğunu desteklediği sonucuna varabiliyoruz" dedi.