Scarlett Johansson yapay zekaya dava açtı: Sesini izinsiz reklamda kullandılar!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:08

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:08

Scarlett Johansson, bir yapay zeka uygulamasının kendi sesini bir reklamda kullanmasından dolayı yasal işlem başlatacağını açıkladı. TheVerge'ün aktardıklarına göre Johansson'un sesi 22 saniyelik bir reklamda "Lisa AI: 90s Yearbook & Avatar" adlı bir yapay zeka ile taklit edildi.

Reklamda Johansson'un sesi ile "Sadece avatarlarla sınırlı değil. Metinlerle resimler ve hatta yapay zeka videolarınızı da oluşturabilirsiniz. Bence bunu kaçırmamalısınız" dedirtiliyor.

Scarlett Johansson'un temsilcileri, bu reklamda yer almadığını ve avukatı Kevin Yorn'un "durumu yasal bir sıfatla ele aldığını" belirtti. Aynı zamanda, reklamın altına, uygulamanın arkasındaki geliştirici olan Convert Software'in, "Lisa AI tarafından üretilen görüntüler. Bu kişiyle hiçbir ilgisi yoktur" ifadesini eklediği bildiriliyor.

Johansson'un avukatı Kevin Yorn, "Bu tür olayları hafife almıyoruz. Bu tür durumlarda her zamanki hareket tarzımız uyarınca, sahip olduğumuz tüm yasal yollarla bu konuyu ele alacağız" dedi.

Bu tip olayların artması, yapay zeka ve deepfake teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla gelecekte daha fazla tartışmayı beraberinde getirebilir. Müzisyenler, ses klonlama teknikleri ile mücadele ederken, deepfake teknolojisi de ünlü kişiliklerin rızası olmadan farklı reklam ve içeriklerde kullanılmasına olanak tanıyor.