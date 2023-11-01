Yapay zekanın hazırladığı kabus gibi hamburger reklamı

Yayınlanma: 01.11.2023 - 16:45

Güncelleme: 01.11.2023 - 16:45

Yapay zeka destekli araçlar internet aleminde büyük sükse yarattı ve yaratmaya da devam ediyor. Özellikle bu araçların ücretsiz olarak herkesin kullanımına açılmasıyla çok fazla ürün ortaya çıktı. Hazırlanan metinler ve görseller internet aleminin gündem konusunu meşgul ederken, yeni bir video ortaya çıktı.

KORKUNÇ GÖRÜNEN BİR REKLAM

Burger King tarafından yapay zekaya hazırlatılan hamburger reklamı kusurlarıyla beraber yayınlandı.

Cadılar Bayramı'na özel ve Fransa özelinde yayınlanan reklamda, rahatsız edici olan şey reklamda yer alan insanların deforme olmuş yüzleri, bazen hamburgeri ısırırken, bazen de parmakların da yenmesiyle ilerliyor ve ilginç duruyor.

İnsanların ellerindeki hamburgerleri ısırmasının yanında bir sonraki sahneye bu hamburgerlerin insana dönüşmesiyle geçilmesi de ekstradan rahatsız edici oluyor.

Video dışında aynı zamanda reklam afişleri de yapay zeka ile hazırlandı.