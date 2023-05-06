Seçim sonrasında elektronik haberleşmenin önündeki engellerin kaldırılması isteniyor

Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 03:00

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) 14 Mayıs seçimlerinden sonraki yeni dönemde elektronik haberleşme sektörünü daha fazla rekabete taşıyacak ve büyütecek politikalar izlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

TELKODER, seçimler öncesi “Millet” ve “Cumhur” ittifaklarının paylaştığı ve telekomünikasyon sektörüne ilişkin seçim beyannameleri ve ortak mutabakatlarını değerlendirdi. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, “Amacımız sektörün çözüm bekleyen sorunlarının tam olarak anlaşılmasıdır” dedi. TELKODER’in açıklamasında dikkat çektiği noktalar şöyle sıralanıyor:

Millet İttifakı 30 Ocak tarihinde “Ortak Politikalar Mutabakat Metni” yayımladı. TELKODER olarak bugüne kadar sektörümüz adına ivedilikle yapılmasını talep ettiğimiz konuların önemli bir kısmının ilgili metinde yer aldığını görüyoruz.

(Halil Nadir Teberci)



2 MİLYON METREKARE

Millet İttifakı’nca sektörümüzle ilgili öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

“Bilişim ve Yenilikçilik Bakanlığı kuracağız. Düzenleyici ve denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlıklarını sağlayacak ve yürütmenin müdahalelerine karşı koruyacağız. Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verebilirlik ve ulaşılabilirlik ilkelerini esas alacağız. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) bağımsızlığını sağlayacağız. Varlık Fonu’na aktarılan Türk Telekom ve Turkcell hisselerini Hazineye devredecek ve çağdaş yönetişim ilkelerine göre bağımsız bir şekilde yönetilmelerini sağlayacağız. Fiber/Optik uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye ulaştıracağız. İnternet erişiminin üzerindeki vergileri indireceğiz. Dijital Hizmet Vergisi’ni indireceğiz.”

Cumhur İttifakı’nın telekomünikasyonda yapılacaklar listesi ve seçim bildirgesinin elektronik haberleşme hizmetleri açısından tatmin edici olmadığı görülüyor. Yapısal sorunların neredeyse çok azına yer verilmiş, sorunların çözümüne yönelik bir eylem planının detaylarını göremiyoruz. Üzülerek belirtmek isteriz ki elektronik haberleşme bölümünde yapılacaklar listesinde sadece 4 madde bulunuyor ve bunlar da çok detaylı ele alınmamıştır.

"VERGİ ORANLARI İNDİRİLMELİ"

TELKODER ayrıca sektörün gelişimi için yapılması gerekenlerle ilgili önerilerini şöyle sıraladı: