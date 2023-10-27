Sevdiği şarkıları dinleyenler acıyla daha iyi başa çıkıyor

Yayınlanma: 27.10.2023 - 01:14

Güncelleme: 27.10.2023 - 01:14

Zaman zaman insanlar, sevdikleri şarkılar için "Bu şarkı bana iyi geliyor, beni iyi hissettiriyor." gibi cümleler kurarlar. Bu durumun gerçekten de böyle olup olmadığını araştıran bilim insanları, gerçekten de sevilen şarkıların acı hissini azalttığını ortaya koydu.

SEVİLEN MÜZİKLERİ DİNLEMEK ACI HİSSİNİ ENGELLİYOR OLABİLİR

Webtekno'nun Kanadalı araştırmacıların yaptığı çalışmadan aktardığı gibi katılımcılarının hissettiği acı ve rahatsızlık hissinin kendi sevdikleri tarzda müzikler çalındığında daha az olduğu ortaya çıktı. Muayenehanelerde ya da kliniklerde çalınan standart müziklerin ise böyle bir etkisi bulunmuyor.

Ek olarak diğer duygusal müzik türzleriyle kıyaslandığında, hüzünlü alt tonları olan şarkılar dinlemenin de rahatsızlık hissi ve acıyı azalttığı görüldü. Araştırmacıların amacı, ilaç kullanmak yerine acı algısını müziği kullanarak azaltmak olarak gösteriliyor.

Gerçekleştirilen deneyde katılımcılar, kollarının iç tarafına yerleştirilen bantlarla üretilen yapay acı hissine maruz kaldı. Bu bantlar, kola değdirilen bir bardak sıcak çay ile aynı hissi yaratıyordu. Katılımcılar, hiç müzik çalınmayan kontrol testlerinde acıya ne kadar dayandıkları üzerinden değerlendirildi. Ayrıca katılımcılar, müzikleri enerjik, mutlu, rahatlatıcı ve hüzünlü olarak kategorilere de ayırdı. Böylece daha detaylı sonuçlar elde edilebildi.

MÜZİĞİN TÜRÜ KADAR VERDİĞİ HİS DE ÖNEMLİ

Kişilerin kendi sevdikleri türlerde ve hüzünlü alt notalara sahip eserleri dinlediklerinde, "müziksel rahatlama" adı verilen bir olguya rastladılar. Bu olgu gerçekleştiğinde kişiler, acı sinyallerini engelleyen bir nörofizyolojik süreçten geçiyor. Öte yandan bu etki sadece belli bir süre için geçerli oluyor.

Araştırma, Frontiers in Pain Research dergisinde yayınlandı. Bilim insanları, konuyla ilgili olarak daha derinlemesine çalışmalar yapacaklarını belirtiyor. Elleri değmişken, zamanında sevdiğimiz şarkıların şimdi dinlerken canımızı acıtması sorununu nasıl çözebileceğimizi de bulurlarsa pek çok kişiye büyük iyilikleri de dokunmuş olacaktır.