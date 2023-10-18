Bilim insanlarından insanları eşsiz kılan beyin hücreleri keşfi

Yayınlanma: 18.10.2023 - 12:57

Güncelleme: 18.10.2023 - 12:57

Bilim insanları uzun süredir insan beyninin karmaşıklığını çözmeye çalışıyor ve vücudumuzun çalışmasını sağlayan organın hücresel yapısını anlamak ve haritasını çıkarmak için ellerinden geleni yapıyor. Şimdi araştırmacılar, insan beyninde 3.000’den fazla beyin hücresi tipi keşfettiklerini ve bu hücrelerin bağlantıların her insanı benzersiz kılan şey olduğunu açıkladılar.

YENİ ÇALIŞMA BİLDİKLERİMİZİ ARTTIRIYOR

Yeni çalışma, korteks gibi yalnızca belirli beyin bölgelerindeki beyin hücre türlerini haritalandıran önceki araştırmaları temel alıyor. Bu çalışmalar 100’den fazla farklı beyin hücresi tipi bulmuştu. Ancak beyin haritalamasını beynin neredeyse 100 farklı bölgesine kadar genişleten yeni çalışmalarla bu bilgi genişletildi.

Chip'te yer alan habere göre araştırmacılar, bu bölgelerin çoğunun, şimdiye kadar hiç kimsenin görmediği bir karmaşıklık düzeyine sahip olduğunu söylüyor ve beynimizin basit olduğuna inanılan eski bölümlerinin bile oldukça karmaşık olduğunu keşfettiklerini belirtiyor.

Bu çalışma, beynimizin boyutunu, karmaşıklığını ve bu hücreler arasındaki bağlantıların bizi nasıl benzersiz kıldığını kataloglamaya odaklanan bir kataloğun büyük bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Katalog şu anda Science, Science Advances ve Science Translational Medicine gibi dergilerde yayınlanmış 21 farklı makaleyi kapsıyor. Diğer çalışmalardan biri de bu hücreler arasındaki bağlantıların her birimizi benzersiz kılan şey olduğunu söylüyor.

Bu konuda daha fazla bilgi edinmek, bilim insanlarının insan beynini ve onun nasıl geliştiğini daha iyi anlamalarına kesinlikle yardımcı olacaktır. Araştırmacılar “hepimizin ortak bir temeli paylaştığını” ancak bu yapı taşlarındaki çeşitliliğin gerçekte kim olduğumuzu tanımladığını söylüyor. Bu, insan beyninin daha kapsamlı kataloglarının oluşturulmasına yardımcı olabilecek heyecan verici bir gelişme.

Ayrıca, bu keşifler beyin hastalıklarının farklı insanların beyinlerini nasıl etkilediğini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Ancak bilim insanlarının insan beynini, farklı beyin hücrelerimiz arasındaki benzersiz bağlantıları ve bu beyin hücrelerinin nasıl öğrendiğini daha derinlemesine araştırdıkça keşfedecekleri daha pek çok şey bulunuyor.