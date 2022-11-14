Shenzhou-14 mürettebatı Tianzhou-5 kargo uzay aracına girdi
Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), Shenzhou-14 mürettebatının Pazar günü Tianzhou-5 kargo uzay aracına giriş yaptığını duyurdu.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre, astronotlar Tianzhou-5'in ambar kapısını Beijing saatiyle 14.18'de açtı ve hazırlık çalışmasının ardından kargo uzay aracına Beijing saatiyle 15.03'te giriş yaptı.
BAŞARIYLA FIRLATILMIŞTI
Shenzhou-14 mürettebatı, kargo transferini ve planlanan diğer ilgili işleri yürütecek. Çin, Tianzhou-5'i, inşaatı bu yıl tamamlanması beklenen ülkenin uzay istasyonuna malzeme sağlamak üzere Cumartesi günü fırlatmıştı.
Tianzhou-5'i taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y6 roketi, güney ada eyaleti Hainan'daki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan Cumartesi sabahı Beijing saatiyle 10.03'te fırlatılmıştı.
Tianzhou-5, yaklaşık iki saat sonra, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'nin arka yerleştirme portunda hızlı bir otomatik buluşma ve kenetlenme gerçekleştirmişti.
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