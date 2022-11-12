Çin, Tianzhou-5 kargo uzay aracını uzaya gönderdi

Tianzhou-5 kargo uzay aracını taşıyan Uzun Yürüyüş-7 Y6 roketi, Çin'in güneyindeki Hainan ada eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya gönderildi.

Tianzhou-5'in fırlatılışı, bu yıl Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nin 200'üncü, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı için ise bu yılın son fırlatma görevi oldu.

UZAY LABORATUVAR MODÜLÜ MENGTIAN, 31 EKİM'DE FIRLATILDI

Fırlatma Alanı, kargo uzay aracına yakıt ikmali ve uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 Y6 taşıyıcı roketinin kombinasyonunun fırlatma alanına aktarılması da dahil olmak üzere ilgili tüm sistemleri kapsayan fırlatma için son hazırlık ve provaları yürüttü. Tüm sistemler iyi durumda ve fırlatma merkezi rokete yakıt doldurmaya hazırlanıyor.

Xichang Uydu Fırlatma Merkezi Baş Mühendisi Zhong Wen'an, fırlatmadan önce en kapsamlı provayı tamamladıklarını, bunun da son ortak prova olduğunu söyledi. Zhong, "Ekipman ve tesisler iyi durumda ve fırlatma günündeki hava tahmini elverişli" dedi.

Tianzhou-5 kargo uzay aracı ile Uzun Yürüyüş-7 Y6 taşıyıcı roketinin kombinasyonu fırlatma alanına Çarşamba günü nakledilmişti. Çin, uzay laboratuvarı modülü Mengtian'ı 31 Ekim'de fırlatarak, uzay istasyonu Tiangong'un inşaatını son aşamaya getirmişti.

Çin, yörüngedeki uzay istasyonunun inşaatını bu yıl sonuna kadar tamamlamadan önce Tianzhou-5 kargo uzay aracı ve mürettebatlı Shenzhou-15 uzay aracının fırlatılması ile Shenzhou-14 mürettebatının Dünya'ya geri getirilmesi dahil olmak üzere üç misyon daha gerçekleştirecek.