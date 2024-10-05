Siber saldırılar devletler, şirketler ve bireyler için her geçen gün daha ciddi tehdit oluyor

Yayınlanma: 05.10.2024 - 04:32

Güncelleme: 05.10.2024 - 04:32

Son dönemde yaşanan büyük veri sızıntıları ve fidye yazılımı saldırıları, milyonlarca kişinin kişisel bilgilerini ve finansal verilerini tehdit ediyor. Saldırılardan korunmak için yapılan küresel siber güvenlik harcamaları 2023 yılında 360 milyar doları aşarken bu yıl rakamın 420 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Dünya genelinde her 35 saniyede bir siber güvenlik saldırısı gerçekleşiyor. 2023’te 9 milyar veri siber saldırıya uğradı. Saldırıların küresel ekonomiye maliyeti 8 trilyon dolara çıktı. Bu rakamın bu yıl 9.5 trilyon doları bulacağı öngörülüyor.

Her yıl ekim ayı “Siber Güvenlik Farkındalık Ayı” olarak başta ABD’de ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere Türkiye ve birçok ülkede çeşitli etkinlikler düzenlenerek değerlendirmeler, önlemler alınmaya çalışılıyor. Türkiye’deki şirketlerin yüzde 33’ü, kimlik sahteciliğiyle ilgili giderlerinin 25 bin ile 125 bin dolar arasında olduğunu belirtiyor. Bireylerin siber saldırılarda korunması için yılda ortalama 1500-2 bin TL arasında harcama yapması gerekiyor. Hesaplarda kullanılan şifrelerin neredeyse yarısı bir dakikadan daha kısa sürede kırılabiliyor. Güvende olmak için şu adımlara da dikkat etmek gerekiyor:

ŞİFREYİ DEĞİŞTİRİN

Şifrelerinizi düzenli olarak güncelleyip karmaşık hale getirmeye özen gösterin.

Hesaplarınıza ekstra bir güvenlik katmanı eklemek için iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmek de önemli.

Kimlik avı saldırılarına ve şüpheli postalar karşı da dikkatli olun.

Wi-Fi ağınızı güçlü bir şifre ile koruyup uzaktan yönetimi devre dışı bırakmayı unutmayın.

‘KATMA DEĞERLİ İHRACAT İÇİN STRATEJİK BİR ADIM’

Koç Holding şirketlerinden KoçSistem, Suudi Arabistan’da kurumlara bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon çözümleri sağlayan Saudi Business Machines (SBM) ile stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında iki şirket bulut hizmetleri, yönetilen hizmetler ve danışmanlık alanlarında işbirliği yapacak.

KoçSistem’in yüzde 100 iştiraki KoçDigital de sanayide nesnelerin interneti çözümü, üretken yapay zekâ, veri yönetimi, tedarik zinciri yönetimi alanlarında çözümler sunarak pazarda aktif rol alacak. KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet Ali Akarca, katma değerli ihracat için stratejik bir adım attıklarını söyledi.

‘KAYNAK AR-GE’YE AKMALI’

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Başkanı Perihan İnci, “Kaynaklarımızı Ar-Ge’ye, teknolojiye, bilime, inovasyona ve eğitime daha fazla ayırmamız gerekiyor” dedi.

TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı, “Dönüşen Rekabette Yıkıcı Güç” temasıyla düzenlendi. Konferansta konuşan İnci şunlara dikkat çekti: “Üretken yapay zekâ gibi pek çok gelişim fırsatını da içinde taşıyan yenilikçi teknolojiler, hızlı ve farklı çözüm olanakları sağlıyor, rekabeti amansız bir şekilde dönüştürüyor.”

BİLİŞİM ŞİRKETLERİ YÜZDE 11 BÜYÜDÜ

Borsa İstanbul’da işlem gören, 38 bilişim ve savunma (teknoloji) şirketinin yılın ilk yarısındaki hasılat büyümesi yüzde 11.33 oldu. Yılın ikinci çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.42’ye gerilediği görülüyor. İletişim endeksinde işlem gören Turkcell ve Türk Telekom’un hasılatları da dikkate alınınca ilk yarıdaki hasılat büyümesi yüzde 8.2 olarak öne çıkıyor.

SEKTÖRDEN



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