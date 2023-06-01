SILENT HILL'in yeni oyununun fragmanı yayınlandı
Oyun stüdyosu Genvid Entertainment tarafından yapılan SILENT HILL: Ascension'ın fragmanı yayınlandı.
Oyun dağıtıcısı Konami Digital Entertainment'ın bünyesinde bulundurduğu Genvid Entertainment oyun stüdyosu tarafından geliştirilen SILENT HILL: Ascension oyunundan yeni fragman yayınlandı.
Fragmanda yer alan bilgilere göre oyuncular SILENT HILL: Ascension'da sonucu belirleyen kararlar alabilecek.
"DAHA ÖNCE HİÇ KEŞFEDİLMEMİŞ YERLERDE..."
Oyunun yapımcıları arasında yer alan Motoi Okamoto yaptığı açıklamasında "SILENT HILL hayranları ve korku severlerin sabırsızlıkla bekleyecekleri çok şeyimiz var. SILENT HILL evreninin hayranlarına tanıtılacak yeni karakterlerin yanı sıra, daha önce hiç keşfedilmemiş yerlerde yeni bir etkileşimli hikâye anlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanında aynı anda ortaya çıkacak olan birden fazla ana karakterin kaderine siz karar vereceksiniz" dedi.
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