Spider-Man’in yeni oyununun fragmanı yayımlandı

Sony tarafından dün PlayStation 5’in yeni oyunlarının ve el konsolunun tanıtıldığı PlayStation Showcase 2023 etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yeni Spider-Man oyununun oynanış fragmanı da yayımlandı.

Yayımlanan videoda yer alan bilgilere göre Spider-Man 2 ’nin ana kötü karakterlerinin çizgi romanlarda yer alan Avcı Kraven ve Dr. Curt Cannors olduğu görüldü.

Oyunda hem Peter Parker hem de Miles Morales bulunuyor. Spider-Man'in yapımcısı Insomniac oyun ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında oyun ile ilgili “Marvel’s Spider-Man 2’deki çeşitli hikâye anlarında her iki Spider-Man arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapacaksınız. Oyuncuların, imza set parça anlarımızla yükseltilmiş ikonik takımların tadını çıkarmasını ve hikâyeyi her bir Spider-Man’in bakış açısıyla deneyimlemesini istiyoruz” dedi.