Spider-Man’in yeni oyununun fragmanı yayımlandı
Spider-Man oyununun yeni videosu Sony’nin elinde bulundurduğu Insomniac oyun stüdyosu tarafından yayımlandı.
Sony tarafından dün PlayStation 5’in yeni oyunlarının ve el konsolunun tanıtıldığı PlayStation Showcase 2023 etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yeni Spider-Man oyununun oynanış fragmanı da yayımlandı.
Yayımlanan videoda yer alan bilgilere göre Spider-Man 2’nin ana kötü karakterlerinin çizgi romanlarda yer alan Avcı Kraven ve Dr. Curt Cannors olduğu görüldü.
Oyunda hem Peter Parker hem de Miles Morales bulunuyor. Spider-Man'in yapımcısı Insomniac oyun ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamasında oyun ile ilgili “Marvel’s Spider-Man 2’deki çeşitli hikâye anlarında her iki Spider-Man arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapacaksınız. Oyuncuların, imza set parça anlarımızla yükseltilmiş ikonik takımların tadını çıkarmasını ve hikâyeyi her bir Spider-Man’in bakış açısıyla deneyimlemesini istiyoruz” dedi.
Spider-Man 2’nin ne zaman çıkacağı hakkında ise henüz bilgi verilmedi.
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