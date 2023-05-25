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Spider-Man’in yeni oyununun fragmanı yayımlandı

Spider-Man oyununun yeni videosu Sony’nin elinde bulundurduğu Insomniac oyun stüdyosu tarafından yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 13:44
Spider-Man’in yeni oyununun fragmanı yayımlandı
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Sony tarafından dün PlayStation 5’in yeni oyunlarının ve el konsolunun tanıtıldığı PlayStation Showcase 2023 etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında yeni Spider-Man oyununun oynanış fragmanı da yayımlandı.  

Yayımlanan videoda yer alan bilgilere göre Spider-Man 2’nin ana kötü karakterlerinin çizgi romanlarda yer alan Avcı Kraven ve Dr. Curt Cannors olduğu görüldü.  

Oyunda hem Peter Parker hem de Miles Morales bulunuyor. Spider-Man'in yapımcısı Insomniac oyun ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında oyun ile ilgili Marvel’s Spider-Man 2’deki çeşitli hikâye anlarında her iki Spider-Man arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapacaksınız. Oyuncuların, imza set parça anlarımızla yükseltilmiş ikonik takımların tadını çıkarmasını ve hikâyeyi her bir Spider-Man’in bakış açısıyla deneyimlemesini istiyoruz” dedi. 

Spider-Man 2’nin ne zaman çıkacağı hakkında ise henüz bilgi verilmedi. 


Sony Insomniac Spider-Man 2

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