Assassin's Creed Mirage daha çıkmadan zamlandı!

Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:55

Güncelleme: 28.05.2023 - 16:55

PlayStation tarafından geçen günlerde 'PlayStation Showcase 2023' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe dünyanın dört bir tarafından oyun stüdyoları katıldı. Bu stüdyolardan biri olan Ubisoft da Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Mirage'ı tanıttı. Tanıtımın ardından oyun ön siparişe de açıldı. Türkiye'de 329 TL'den satılacak olan oyuna bugün zam geldi.

Assassin's Creed Mirage'ın yeni ön sipariş fiyatı 849 TL olarak güncellendi. Oyun PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, PC ve Amazon Luna platformlarına 12 Ekim 2023 tarihinde çıkış yapacak.

Fiyatın açıklanmasının ardından kısa süre sonra bir kısım kullanıcının 329 TL'ye ulaşabildiği oyunun kısa sürede 2 katın üzerinde zamlanması ise oyunseverlerin tepkisini çekti.