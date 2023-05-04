Assassin's Creed Mirage'ın çıkış tarihi ortaya çıktı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 10:58

Güncelleme: 04.05.2023 - 10:58

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft'un efsane serisi Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Assassin's Creed Mirage'in bu sene çıkacağı açıklanmıştı. Ancak Ubisoft tarafından net bir tarih verilmemişti.

PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S'e çıkacak olan oyunun çıkış tarihi bir Reddit kullanıcısı tarafından sızdırıldı.

Kullanıcı kendisinin bir GameStop çalışanı olduğunu ve Assassin's Creed Mirage'ın çıkış tarihinin Ağustos ayı olacağını iddia etti. Yayınladığı bir görselde Assassin's Creed'in çıkış tarihinin yer aldığı görülüyor.

Aynı zamanda gazeteci Tom Henderson tarafından da Assassin's Creed Mirage'ın çıkışının Ağustos ayı olabileceği daha önceden iddia edilmişti.

SERİ KÖKLERİNE DÖNÜYOR

Assassin's Creed serisi, Origins oyunu ile birlikte farklı bir oyun dizaynına geçmişti. Bu karar serinin oyuncularını ikiye bölmüştü.

Bir tarafta bu kararı doğru bulanlar yer alırken diğer tarafta ise serinin tekrardan eski haline dönmesi gerektiğini savunanlar bulundu.

Ubisoft, oyunculara kulak vererek Assassin's Creed Mirage ile eski sisteme geri döneceğini açıkladı. Ancak Assassin's Creed Mirage yan oyun olarak yer alacak. Bu sebepten dolayı oyunu oynama süresi diğer ana oyunlara göre az olacak.