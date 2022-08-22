Şimdiye kadar gözlemlenen en büyük 'kara delik jeti' keşfedildi
Gökbilimciler tarafından yürütülen bir çalışmada, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi. Jetin, galaksinin kendisinden 50 kat daha büyük olduğu bilgisi paylaşıldı
Avustralya Batı Sydney Üniversitesindeki gökbilimciler, Avustralya Kare Kilometre Dizisi Yol Bulucu (ASKAP) kullanarak yaklaşık 93 milyon ışık yılı uzaklıktaki "NGC 2663" galaksisini inceledi.
GALAKSİSİNDEN 50 KAT DAHA BÜYÜK
Çalışmada, galaksinin merkezinde radyo dalgaları tespit edilerek, kara delik jetine ulaşıldı. Jetin bir milyon ışık yılı uzağa kadar yayıldığı belirtildi. Kara deliğin uzaya saçtığı partiküllerden oluşan jetin, galaksinin kendisinden 50 kat daha büyük olduğu bilgisi paylaşıldı.
Avusturalya Batı Sydney Üniversitesinden Velibor Velovic, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük karadelik jetine rastlandığını açıkladı.
"MADDENİN, JETİ GERİ İTTİĞİNİN KANITI"
Velovic, "Gökyüzünde ASKAP teleskopunu sayım yapmak için kullanacak olan Evrenin Evrim Haritası (EMU) projemiz, galaksiler arasındaki maddenin jetin kenarlarını geri ittiğinin kanıtlarını gösteriyor" ifadesini kullandı.
Çalışmanın, Kraliyet Astronomi Derneğinin Aylık Bildirimleri'nde yayımlanmak üzere onay aldığı bildirildi.
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