Yeni bir kara delik fotoğraflandı: Güneşten milyonlarca kat büyük!
Hubble Uzay Teleskobu, kütlesi Güneş’ten 9.6 ile 38 milyon kat daha büyük olan kara deliğe sahip bir galaksinin yeni görsellerini yayınladı.
Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen yeni görüntüler büyük ilgi çekti. Berenis’in Saçları Takımyıldızı’nda bulunan M91 isimli galaksi Dünya'ya 55 milyon ışıkyılı uzaklıkta olup merkezinde devasa bir kara deliğe ev sahipliği yapıyor.
M91'İN ANLAMI
Shift Delete'in haberine göre, galaksinin ismindeki M, ortaya koyduğu astronomik nesneler kataloğuyla ünlü Fransız astronom Charles Messier‘in soyadına atıfta bulunuyor. Messier’in M1’den M110‘a kadar katalogladığı nesnelerin tanımları bugün hala gökbilimciler tarafından kullanılmaya devam ediyor.
M91’in devasa kara deliğinin kütlesi 2009 yılında Hubble Uzay Teleskobu tarafından sağlanan veriler ile hesaplanmıştı.
Kara deliğin kütlesinin inanılması güç bir şekilde Güneş’ten 9.6 ile 38 milyon katı daha fazla olduğu belirtiliyor. Yeni gelen görüntüler ile bu devasa kara deliğe sahip galaksinin diğer özellikleri de incelenecek.
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