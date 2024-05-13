Şimdiye kadarki en ince altın levhası üretildi

Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:13

Güncelleme: 13.05.2024 - 09:13

İsveç’teki Linköping Üniversitesinden (LiU) bilim insanları tarafından oluşturulan, bir atom kalınlığındaki altın levha Goldene, Nature tarafından “Grafenin yaldızlı kuzeni” olarak tanımlanıyor. Bu özel ve inanılmaz ince levha, araştırmacıların karbondioksit dönüşümü, hidrojen üretimi, su arıtma ve iletişim gibi uygulamaların önünü açabileceğini söylediği benzersiz özellikler barındırıyor.

'TEK ATOM KALINLIĞINA İNDİĞİNDE YARI İLETKEN HALE GELEBİLİR'

Chip'in aktardığına göre LiU Malzeme Tasarımı Bölümü’nden araştırmacı Shun Kashiwaya, “Eğer bir malzemeyi son derece ince yaparsanız olağanüstü bir şey olur. Aynı şey, grafende olduğu gibi altında da olur. Bildiğiniz gibi altın genellikle bir metaldir, ancak tek atom kalınlığına indiğinde, bunun yerine yarı iletken haline gelebilir.”

Araştırmacılar, Goldene’i üretmek için titanyum ve karbon arasına sıkıştırılmış altın katmanlarından oluşan üç boyutlu bir temel malzeme kullandılar. Ancak LiU’daki ince film fiziği profesörü Lars Hultman’ın da söylediği üzere, Goldene’in yaratılışında bir miktar tesadüf de bulunuyor: “Temel malzemeyi tamamen farklı uygulamaları göz önünde bulundurarak oluşturduk. Silisyumun ince katmanlar halinde olduğu, titanyum silisyum karbür adı verilen, elektriği iletken bir seramikle başladık. Daha sonra fikir, temas sağlamak için malzemeyi altınla kaplamaktı. Ancak bileşeni yüksek sıcaklığa maruz bıraktığımızda, temel malzemenin içindeki silikon katmanın yerini altın aldı.”

LiU araştırmacıları, artık diğer soy metallerin de benzer bir süreçten geçip geçemeyeceğini ve daha fazla yeniliklere yol açıp açamayacağını araştırmayı planlıyor.