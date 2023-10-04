Sinir bozucu insanları "susturabilen" bir hoparlör icat edildi

Yayınlanma: 04.10.2023 - 01:28

Güncelleme: 04.10.2023 - 01:28

Bir grup mühendis akustik sürü adını verdikleri bir robot geliştirdi. İlgi çekici küçük robotlardan oluşan bu sürü, bir alanda dolaşarak odadaki birden fazla konuşmadan gelen sesin birbirinden ayrılmasını kontrol edebiliyor. Esasen, bu sürüler diğer insanların konuşmalarını sessize almanıza ve kendi konuşmanıza odaklanmanıza imkan tanıyor.

Şimdilerde benzer teknolojinin kulaklıklarda kullanıldığını görüyoruz. Bu teknoloji tek bir kişi için arka plan gürültüsünü filtrelemeye dayanıyor. Ancak bu akustik sürü, farklı grupların etrafında bir ses konisi oluşturmaya odaklanarak birden fazla gruptan ve konuşmadan gelen sesin nereye gittiğini kontrol etmesine imkan tanıyor.

GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ KULAKLIK İLE GERÇEK ZAMANLI OLARAK TÜM ODAYA UYGULANMAK İSTENİYOR

Akustik sürü kendi kendini konuşlandırabiliyor. Konuşmacının tek yapması gereken, robotların kullandığı yedi mikrofonu odanın içinde "konuşma bölgesi" olarak işlev gören bir bölme oluşturacak şekilde düzenlemek.

Robotlar daha sonra bu bölgeyi hareket halindeyken bile sesleri izlemek ve tanımlamak için kullanıyor. Tasarımın arkasındaki en büyük amaçlardan biri, önemli konuşmalar, video konferanslar ve diğer şeyler için ihtiyaç duyduğunuzda gürültülü bölgeleri (arka plandaki rahatsız edici insan sesleri gibi) susturmanıza imkan tanımak.

Chip'te yer alan habere göre araştırmacılar robot sürüsünü ofis ve mutfak gibi yerlerde üç ila beş kişi konuşurken test etti ve sistemin konumlar veya sesler hakkında önceden hiçbir bilgisi yoktu. Buna rağmen cihaz sesleri yüzde 90 oranında birbirinden 5 metre uzakta tespit edebildi. Ortalama olarak sistemin üç saniyelik sesi işlemesi 1,82 saniye sürüyor; bu da video konferansları için biraz hantal hale getiriyor.

İlerleyen aşamalarda araştırmacılar, gürültü önleyici kulaklık ile mikrofonları kullanarak bu susturma ve ayırma tekniklerini fiziksel alanda, gerçek zamanlı olarak tüm odaya uygulayabilmek istiyor.