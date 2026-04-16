Sınır Tanımayan Gazeteciler, X hakkında şikayette bulundu

RSF’den yapılan yazılı açıklamada, X şirketiyle ilgili Paris Savcılığı Siber Suçlar Birimine şikayet dilekçesi verildiği belirtildi.

ABD’li Elon Musk’ın şirketinin, dezenformasyona dayalı politikaları ile "güvenilir bilgi edinme hakkına yönelik sürekli ihlallerine" tepki gösterilen açıklamada, sosyal medya ağında doğruluğu olmayan paylaşımların milyonlarca görüntülenme aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, RSF’nin uyarılarına rağmen X’in bu paylaşımları kaldırmayı reddettiği ve bunun "kasıtlı" bir tutum olduğu vurgulanarak, sosyal medya platformunun "yasa dışı yönetim politikaları" eleştirildi.

Paris Savcılığı, yasa dışı veri toplama ve çocuk istismarına ilişkin içerikler bulundurmaktan X şirketi hakkında soruşturma başlatmış, bu kapsamda şubatta şirketin Paris’teki ofislerinde arama yapılmıştı.