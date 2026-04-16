Sınır Tanımayan Gazeteciler, X hakkında şikayette bulundu

Sınır Tanımayan Gazeteciler, X hakkında şikayette bulundu

16.04.2026 18:52:00
Sınır Tanımayan Gazeteciler, X hakkında şikayette bulundu

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) kuruluşunun, dezenformasyona yol açan politikaları nedeniyle ABD’li iş insanı Elon Musk’ın sosyal medya şirketi X hakkında şikayette bulunduğu bildirildi.

RSF’den yapılan yazılı açıklamada, X şirketiyle ilgili Paris Savcılığı Siber Suçlar Birimine şikayet dilekçesi verildiği belirtildi.

ABD’li Elon Musk’ın şirketinin, dezenformasyona dayalı politikaları ile "güvenilir bilgi edinme hakkına yönelik sürekli ihlallerine" tepki gösterilen açıklamada, sosyal medya ağında doğruluğu olmayan paylaşımların milyonlarca görüntülenme aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, RSF’nin uyarılarına rağmen X’in bu paylaşımları kaldırmayı reddettiği ve bunun "kasıtlı" bir tutum olduğu vurgulanarak, sosyal medya platformunun "yasa dışı yönetim politikaları" eleştirildi.

Paris Savcılığı, yasa dışı veri toplama ve çocuk istismarına ilişkin içerikler bulundurmaktan X şirketi hakkında soruşturma başlatmış, bu kapsamda şubatta şirketin Paris’teki ofislerinde arama yapılmıştı.

Snapchat'in çatı şirketi Snap'te yaklaşık 1.000 kişi işten çıkarılacak
Snapchat'in çatı şirketi Snap'te yaklaşık 1.000 kişi işten çıkarılacak Yeni yapılan açıklamaya göre Snap Inc. çalışanlarının yaklaşık yüzde 16'sını işten çıkartacağını duyurdu.
X'te 13 yaşındaki çocuklara cinsel içerikli paylaşımların önerildiği ortaya çıktı
X'te 13 yaşındaki çocuklara cinsel içerikli paylaşımların önerildiği ortaya çıktı İngiltere'de yapılan bir araştırma, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda cinsel içerikli görüntülerin 13 yaşındaki çocuklara kadar önerildiğini ortaya koydu.
Dokuzuncu Gezegenin gizemini çözmeye yaklaşıyor muyuz?
Dokuzuncu Gezegenin gizemini çözmeye yaklaşıyor muyuz? Plüton'un 2006'da gezegen statüsünü kaybetmesinden bu yana, bize artık sekiz gezegenlik bir mahallede yaşadığımız söylendi.