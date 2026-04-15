Snapchat'in çatı şirketi Snap'te yaklaşık 1.000 kişi işten çıkarılacak

Snap'teki bu işten çıkartma haberi şirketin CEO'su Evan Spiegel tarafından duyuruldu. Operasyonel yapının yeniden şekillendirilmesi adına şirketin 1.000 çalışanı işten çıkarılacak. Burada en büyük sebeplerden biri de yapay zeka araçlarının yeni dönemde öncelikli olarak kullanılmak istenmesi oluyor.

Yapay zekanın dijital olan her iş alanına girmesiyle şirketler daha fazla kar etmek amacıyla çalışanlarıyla yollarını ayırıyor. Böylelikle daha fazla işi yapay zeka ve daha az insan çalışana yaptırmayı planlıyor.

Şirket, 2026 yılının ikinci yarısına kadar yıllık maliyetini 500 milyon dolardan fazla azaltmayı hedefliyor.

Snap'te daha önceki yıllarda binlerce çalışan işten çıkarılmıştı.

Yapay zekanın çalışanlar üzerindeki iş yükünü azaltması dönüşümü de beraberinde getiriyor.