Snapchat'in çatı şirketi Snap'te yaklaşık 1.000 kişi işten çıkarılacak

15.04.2026 20:02:00
Yeni yapılan açıklamaya göre Snap Inc. çalışanlarının yaklaşık yüzde 16'sını işten çıkartacağını duyurdu.

Snap'teki bu işten çıkartma haberi şirketin CEO'su Evan Spiegel tarafından duyuruldu. Operasyonel yapının yeniden şekillendirilmesi adına şirketin 1.000 çalışanı işten çıkarılacak. Burada en büyük sebeplerden biri de yapay zeka araçlarının yeni dönemde öncelikli olarak kullanılmak istenmesi oluyor. 

Yapay zekanın dijital olan her iş alanına girmesiyle şirketler daha fazla kar etmek amacıyla çalışanlarıyla yollarını ayırıyor. Böylelikle daha fazla işi yapay zeka ve daha az insan çalışana yaptırmayı planlıyor.

Şirket, 2026 yılının ikinci yarısına kadar yıllık maliyetini 500 milyon dolardan fazla azaltmayı hedefliyor.

Snap'te daha önceki yıllarda binlerce çalışan işten çıkarılmıştı.

Yapay zekanın çalışanlar üzerindeki iş yükünü azaltması dönüşümü de beraberinde getiriyor. 

İlgili Haberler

İnternet sitelerinde reddetseniz bile izleniyor olabilirsiniz
İnternet sitelerinde reddetseniz bile izleniyor olabilirsiniz Kullanıcıların internet sitelerinde gezerken, kabul etmeyi ya da reddetmeyi seçtiği çerezler aslında hiçbir anlam ifade etmiyor olabilir. Araştırma, siz kabul etmeseniz dahi izlenebileceğini söylüyor.
Amazon'daki fiyat geçmişi listesi Steam'deki oyunlar için geliyor
Amazon'daki fiyat geçmişi listesi Steam'deki oyunlar için geliyor Steam'de artık satın almayı düşündüğünüz oyunların 30 günlük dönemde hangi fiyatlara satıldığını listeleyebileceksiniz.
Nvidia, kuantum bilgisayarlar için açık yapay zeka modeli Ising'i duyurdu
Nvidia, kuantum bilgisayarlar için açık yapay zeka modeli Ising'i duyurdu Nvidia, kuantum bilişim alanındaki çalışmalarını hızlandırmayı hedefleyen yeni nesil açık yapay zeka modellerini tanıttı. Ising adı verilen bu modeller, klasik bilgisayarlarla kuantum sistemler arasındaki köprüyü güçlendirmeyi ve kullanışlı kuantum bilgisayarların geliştirilme sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.